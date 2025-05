Cặp sao Việt chênh nhau 11 tuổi vẫn đẹp đôi dã man, nhà gái nổi tiếng vì body cực bén

Bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại hiện đang lên sóng đến giai đoạn khi các nhân vật bắt đầu rơi vào câu chuyện tình ái. Cặp chính Nguyên (Trần Nghĩa) - An (Ngọc Huyền) dù chưa xác định mối quan hệ nhưng chỉ cần nhìn qua là biết tình cảm của họ không còn dừng lại ở mức anh em đơn thuần. Dù mạnh miệng hứa mãi mãi là anh em nhưng Nguyên - An quan tâm đối phương theo cách đặc biệt, đặc biệt là Nguyên - người dường như đang cố thăm dò tình cảm của An và của chính mình sau ngót nghét 20 năm sống chung như anh em một nhà. Mối quan hệ này của cặp đôi gây ra nhiều tranh cãi, người ủng hộ, người cật lực phản đối, cho rằng nó không phù hợp với phim gia đình Việt.

Dàn nhân vật trẻ gây tranh cãi

Nếu tuyến tình cảm rối như tơ vò của dàn nhân vật trẻ gây tranh cãi thì mối quan hệ của cặp phụ huynh lại nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái từ khán giả hơn cả. Cặp đôi được nhắc đến ở đây là ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và cô kỹ sư Tuệ Minh (Lương Thu Trang). Hai người là đồng nghiệp ở công trường, ban đầu vô cùng khắc khẩu do cách làm việc trái ngược, ông Chính thậm chí còn ghét Tuệ Minh ra mặt. Thế nhưng dần dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đặc biệt là sau khi biết hoàn cảnh của Tuệ Minh - người từng bị tổn thương trong tình yêu - ông Chính đã dành một tình cảm khác cho cô kỹ sư này.

Cặp đôi oan gia Minh - Chính

Hiện tại, những hình ảnh, clip về tình yêu phụ huynh của cặp đôi Chính - Minh nhận về lượng tương tác cao từ khán giả. Cách ông Chính mê crush ra mặt nhưng còn phải giả vờ sĩ diện hay cách Tuệ Minh vội giải thích về tin đồn hẹn hò của mình,... đều khiến cư dân mạng thích thú. Không vồ vập, vội vã, tuyến tình cảm của người trưởng thành rất nhẹ nhàng, đáng yêu và không kém phần hài hước.

Trên phim vào vai đồng nghiệp, ngoài đời, NSƯT Bùi Như Lai cách Lương Thu Trang tới 11 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác khá cao nhưng khi hai người xuất hiện chung, khán giả không hề cảm thấy lấn cấn. Điều duy nhất mà người xem mong muốn là ở những giai đoạn sau, khi thật sự "va vào tình yêu", ông Chính sẽ cắt tóc, cạo râu, thăng hạng nhan sắc. Trong phim, vì vào vai ông bố đơn thân tần tảo nuôi con nên nam diễn viên Bùi Như Lai luôn xuất hiện với bộ tóc - râu lùm xùm, điều này khiến không ít khán giả khó chịu. Trong khi đó, Lương Thu Trang lại là mỹ nhân xinh nhất trong phim nên nhiều người cũng mong chờ màn lột xác của nhân vật Chính.

NSƯT Bùi Như Lai là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình miền Bắc. Ngoài diễn xuất, anh còn là Phó Trưởng khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là thầy giáo của không ít diễn viên nổi tiếng miền Bắc. Trong khi đó, Lương Thu Trang những năm gần đây là cái tên được VFC ưu ái, liên tục giao vai chính trong các dự án lớn. Lần trở lại này, cô được yêu mến hơn hẳn những tác phẩm trước dù chỉ vào vai phụ. Khán giả khen ngợi từ diễn xuất lẫn diện mạo của cô đều thăng hạng rõ nét. Ở ngoài đời, dù đã là mẹ một con nhưng Lương Thu Trang vẫn rất trẻ đẹp, nổi tiếng vì body cực bén, diện mạo lão hóa ngược theo năm tháng.

Ngoài đời Lương Thu Trang nổi tiếng vì body đáng mơ ước nhưng khi lên phim, cô lại kín bưng