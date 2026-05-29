Cặp sao Vbiz lại bị giục công khai chuyện hẹn hò vì 1 hành động cực kỳ thân mật của "đằng gái"

Mới đây, 1 khoảnh khắc của cặp đôi Vbiz hot nhất hiện nay đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được lượt tương tác vô cùng "khủng". Được biết, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng vừa mới cùng nhau tham dự 1 sự kiện của nhãn hàng. Khi chương trình chưa bắt đầu, cả hai đã có những màn tương tác khiến fan của cặp đôi không khỏi xuýt xoa vì vô cùng gần gũi và thân mật.

Khi Võ Điền Gia Huy đang lắng nghe sự sắp xếp từ phía chương trình, Tam Triều Dâng đã khéo léo chỉnh lại cổ áo cho nam diễn viên. Điều đáng nói, Võ Điền Gia Huy phản ứng với việc này khá tự nhiên, anh thoải mái để bạn diễn của mình chỉnh sửa như cả hai đã cực kỳ thân thiết. Hành động này của Tam Triều Dâng khiến fan của cặp đôi vô cùng thích thú. Nhiều người còn khẳng định rằng trừ stylist thì để có những hành động skinship gần gũi thế này thì cả hai phải cực kỳ thân thiết với nhau.

Nhiều netizen hài hước bình luận: Trời ơi chỉ chờ anh chị công khai chuyện hẹn hò thôi đấy.

Đây không phải hint duy nhất mà cặp đôi này để lại. Trong đoạn clip hậu trường được chia sẻ, Tam Triều Dâng vừa hướng dẫn Võ Điền Gia Huy tạo dáng chụp ảnh, vừa tận tay chỉnh lại áo cho anh. Cử chỉ tự nhiên, không ngại ngùng của cô khiến netizen lập tức dậy sóng bình luận. Vị trí đặt tay của nữ diễn viên bị không ít người đánh giá là "nhạy cảm", đủ để nâng mức độ nghi vấn về mối quan hệ thực sự của hai người từ "có vẻ thân" lên thẳng "chắc chắn đang yêu nhau rồi".

Người ta hay nói phim hết thì hint cũng hết. Nhưng với Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã kết thúc từ lâu mà sự thân thiết của hai người vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn tự nhiên hơn trước ống kính rất nhiều.

Về phía Võ Điền Gia Huy, anh từng thừa nhận có những rung động nhất định với bạn diễn, đồng thời cho biết chính Tam Triều Dâng là người chủ động kết nối, tạo ra bầu không khí làm việc tích cực trong suốt quá trình quay phim.

Tất nhiên, câu trả lời là ở người trong cuộc nhưng hiện tại thì fan couple của cặp đôi đang rần rần sướng rơn.