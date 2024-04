Cặp sao Vbiz giờ như người dưng, "tan đàn xẻ nghé" vì nghi vấn hẹn hò tình cũ của bạn thân

Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Salim và Sun HT từng là hội bạn thân Hà thành được chú ý hơn cả. Trước đây, cả 4 người đẹp từng có mối quan hệ khăng khít và luôn có mặt trong mỗi dịp quan trọng của nhau.

Trong đó, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn là đôi bạn thân được nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, cả hai mỹ nhân đình đám đều có xuất phát điểm là những người mẫu tuổi teen, sau đó góp mặt trong bộ phim 5S Online nên thân thiết với nhau từ rất sớm. Cho đến năm 2020, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn bất ngờ vướng nghi vấn nghỉ chơi với lý do "yêu người yêu cũ của bạn thân".

Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn từng là đôi bạn thân thiết đáng ngưỡng mộ của Vbiz

Theo đó, hậu nghi vấn "đường ai nấy đi" với hot boy Hàn Quốc Jin Ju Hyung, Chi Pu được cho là đã có người yêu mới. Theo một số nguồn tin thân cận, nhân vật này tên H và sở hữu gia thế khủng tại Hà Nội, kém 2 tuổi so với Chi Pu. Đặc biệt, người này bị nghi có liên quan đến một người bạn của nữ ca sĩ nên cả hai ngần ngại công khai chuyện tình cảm với đối phương.

Sau khi thông tin này được lan truyền rộng rãi, Quỳnh Anh Shyn đã bất ngờ bỏ theo dõi Chi Pu trên Instagram. Trước đó, chàng trai tên H này cũng từng được nữ fashionista theo dõi và có mặt trong danh sách quan tâm nhưng sau đó đã không còn. Chưa kể, Quỳnh Anh Shyn còn chia sẻ đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội).

Chi Pu bị Quỳnh Anh Shyn thẳng tay unfollow sau khi rộ tin có tình mới

Những hình ảnh mặn nồng được cho là của thiếu gia H với Quỳnh Anh Shyn

Dù không lên tiếng trực tiếp, song khi bị một khán giả thắc mắc và cho rằng Quỳnh Anh Shyn mang câu chuyện với Chi Pu ra để PR, nữ fashionista thẳng thắn: "Không ai đem những chuyện như vậy ra để PR đâu nhé". Hành động này của cô dường như đã ngầm xác nhận chuyện nghỉ chơi với Chi Pu là chính xác.

Về phía mình, sau khi những ồn ào rộ lên, Chi Pu vội vã viết một tâm thư dài rất dài lên tiếng xin lỗi fan. Ngoài ra, giọng ca Đóa Hoa Hồng khẳng định bản thân không làm gì hổ thẹn và khiến FC của mình phải thất vọng. Cô cũng mong khán giả chọn lọc thông tin để đọc và tin tưởng.

Trước đó, vào năm 2019, khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, cả nhóm cũng đã bày tỏ quan điểm không bao giờ yêu lại người yêu cũ của bạn thân. Cho đến tháng 8/2020, trong một chương trình, Quỳnh Anh Shyn lần nữa nhấn mạnh: "Tình bạn muốn chơi với nhau bền, đầu tiên không nên cho mượn tiền, thứ hai không nên yêu lại người yêu cũ của bạn".

Nhóm hotgirl Hà thành từng tuyên bố không bao giờ yêu lại người cũ của bạn

Cho đến tháng 4/2022, cặp "chị chị em em" năm xưa bất ngờ đụng độ tại một sự kiện lớn. Tuy nhiên, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đã lựa chọn 2 khung giờ khác nhau để không chạm mặt đối phương. Sau khi sự kiện kết thúc, Chi Pu ra về cùng Hoàng Ku. Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn lại hạn chế ống kính phóng viên.

Dù xuất hiện trong cùng một sự kiện, song cặp "chị chị em em" thân thiết ngày nào lại tránh mặt nhau

Kể từ ngày vướng ồn ào nghỉ chơi đến nay, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu đã không còn xuất hiện cùng nhau đều đặn như trước, đồng thời né tránh hoàn toàn việc tương tác trên mạng xã hội. Thay vào đó, mỗi người đều có hướng phát triển riêng và ngày càng thành công trong sự nghiệp của mình. Về chuyện tình cảm, Chi Pu vẫn rất kín tiếng, còn Quỳnh Anh Shyn rất hạnh phúc bên stylist Nam Phùng.

Chi Pu đạt được nhiều thành tích mới trong sự nghiệp và ngày càng thăng hạng nhan sắc