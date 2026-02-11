Cặp sao Vbiz bị "tóm dính" sống chung nhà ngay lúc ra đường mua đồ cúng ông Táo

Hôm nay là ngày đưa Ông Công Ông Táo, khắp nơi rộn ràng không khí chuẩn bị Tết, từ việc dọn dẹp nhà cửa đến mua sắm những món đồ cuối cùng cho năm mới. Cũng vào dịp truyền thống này, mỗi năm cư dân mạng lại có thói quen "đào" lại khoảnh khắc không thể quên, đó chính là lần Sơn Tùng M-TP và Hải Tú bị bắt gặp cùng ra đường mua sắm.

Cụ thể, vào những ngày giáp Tết 2022, mạng xã hội từng dậy sóng khi loạt hình ảnh bắt gặp Sơn Tùng và một cô gái có vóc dáng, phong cách rất giống Hải Tú cùng xuất hiện tại khu vực mua sắm. Dù cả hai đều che chắn kín đáo, nhưng netizen nhanh chóng soi ra nhiều chi tiết quen thuộc như dáng người, cách ăn mặc và thần thái. Cả hai cùng ngồi trên chiếc xe máy, chở nhau đi mua đồ cúng ông Công ông Táo.

Sơn Tùng và Hải Tú được bắt gặp ngồi xe máy chở nhau mua đồ vào ngày 23 tháng Chạp dịp Tết 2022. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Thời điểm đó, sự việc trở nên hot hơn khi những khoảnh khắc được cho là hất tay, đá chân của Sơn Tùng bị bắt gặp. Trong những đoạn clip được cư dân mạng phát tán, nam ca sĩ được cho là đã có phản ứng mạnh mẽ khi thẳng thừng bước xuống xe lúc Hải Tú ngồi lên ngồi chung. Không chỉ dừng lại ở đó, Sơn Tùng còn có hành động được cho là đẩy người, hất chân Hải Tú. Dù không biết rõ giữa cặp đôi đã xảy ra chuyện gì nhưng hành động của nam ca sĩ với "nàng thơ" nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Cho đến 1 năm sau, cũng vào dịp cúng ông Công ông Táo, cả hai tiếp tục bị "tóm dính" khi cùng xuất hiện ở biệt thự riêng. Sơn Tùng diện áo sweater màu vàng, còn Hải Tú mặc áo len, mang kính đen và cả hai cùng ngồi chiếc G63 để đi mua sắm. Dù liên tục bị bắt gặp nhưng cả hai đều luôn giữ im lặng.

Lần cặp đôi tiếp tục bị "tóm dính" khi dùng G63 ra ngoài trong dịp Tết 2023. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Kể từ khi về công ty chung, mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Hải Tú liên tục được đặt trong tầm ngắm. Dù người trong cuộc vẫn thể hiện ra ngoài là anh em đồng nghiệp hay là sế và nhân viên nhưng những gì "team qua đường" thu thập lại cho ra suy nghĩ khác.

Không những bị soi đồ đôi, Sơn Tùng và Hải Tú nhiều lần để lộ khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau từ trong đến ngoài nước. Dù liên tục bị bắt gặp chung khung hình và bị cư dân mạng soi ra hàng loạt hint rõ ràng, cả Sơn Tùng M-TP lẫn Hải Tú vẫn chọn cách giữ im lặng. Không xác nhận, cũng không phủ nhận, thái độ nhất quán này khiến mối quan hệ của cả hai suốt nhiều năm qua luôn nằm trong sự tò mò của công chúng và trở thành đề tài bàn tán chưa từng hạ nhiệt trên mạng xã hội.