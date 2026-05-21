Cặp sao quyền lực của làng giải trí Việt: Kiếm tiền giỏi, yêu nhau bền chặt nhưng liên tục bị soi dấu hiệu rạn nứt

Trong showbiz Việt, hiếm có cặp đôi nào giữ được sức hút bền bỉ suốt gần một thập kỷ như Trấn Thành và Hari Won. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, khối tài sản đáng ngưỡng mộ, cả hai còn luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, đi cùng sự nổi tiếng là vô số đồn đoán xoay quanh cuộc hôn nhân của cặp đôi đình đám này.

Kết hôn từ năm 2016, Trấn Thành và Hari Won từng khiến công chúng bất ngờ bởi chuyện tình “đánh nhanh thắng nhanh” giữa lúc cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Bỏ qua những nghi ngờ ban đầu, cặp đôi vẫn đồng hành bên nhau suốt gần 10 năm qua, trở thành một trong những biểu tượng hôn nhân nổi bật của Vbiz.

Không chỉ gắn bó trong đời sống riêng, Trấn Thành và Hari Won còn thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí lớn. Dù sở hữu lịch trình bận rộn, cả hai vẫn duy trì những thói quen nhỏ để giữ lửa hôn nhân như cùng nhau ăn khuya, dạo phố hay dành thời gian riêng sau công việc.

Tuy nhiên, càng nổi tiếng, cặp đôi càng liên tục trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Nhiều thời điểm, Trấn Thành và Hari Won vướng nghi vấn rạn nứt chỉ vì những khoảnh khắc được cho là “thiếu tương tác”, biểu cảm lạnh nhạt hoặc các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Dù chính chủ nhiều lần lên tiếng phủ nhận, thậm chí người thân và bạn bè thân thiết cũng đứng ra bênh vực, nhưng nghi vấn về cuộc hôn nhân của cả hai dường như chưa bao giờ chấm dứt.

Mới đây nhất, trong vlog du lịch Hàn Quốc được vợ chồng Anh Đức và Anh Phạm đăng tải trên trang cá nhân, dân mạng bất ngờ phát hiện “cameo” đặc biệt xuất hiện phía sau khung hình chính là Trấn Thành và Hari Won.

Dù chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, cặp đôi vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi loạt khoảnh khắc cực tình tứ. Trong đoạn clip, Trấn Thành liên tục ghé sát trò chuyện với bà xã, sau đó còn vòng tay ôm và kéo Hari Won vào lòng đầy tự nhiên. Màn phát “cẩu lương” ở background lập tức khiến cộng đồng mạng rần rần bàn tán.

Nhiều người cho rằng Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm công khai nhất showbiz Việt. Bởi trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên cả hai bị “bắt tại trận” những khoảnh khắc ngọt ngào giữa chốn đông người.

Trước đó, em gái Trấn Thành là Uyển Ân từng đăng story ghi lại khoảnh khắc Hari Won đang ngồi trên sofa thì bất ngờ được ông xã ôm chầm lấy đầy tình cảm.

Hay tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 28, cặp đôi cũng gây chú ý khi Hari Won “đứng hình” lúc Trấn Thành bất ngờ quay sang hôn má vợ ngay trên sóng trực tiếp.

Khoảnh khắc Hari Won xịt keo khi ông xã bất ngờ hôn má

Khoảnh khắc này từng khiến mạng xã hội nổ ra nhiều tranh cãi, thậm chí bị suy diễn thành dấu hiệu rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên sau đó, Hari Won nhanh chóng lên tiếng đính chính bằng cách hài hước quen thuộc. Nữ ca sĩ viết: “Sợ hư nền nha nha nha”.

Không dừng lại ở đó, Hari Won còn trực tiếp phản hồi về tin đồn hôn nhân trục trặc: “Không phải rạn nứt tình cảm. Sợ rạn nứt make up nha nha!!! Vợ chồng tui ổn nha”.

Cách xử lý khéo léo và nhẹ nhàng của Hari Won nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi vốn nổi tiếng với tính cách tự nhiên, thoải mái nên những biểu cảm “không kịp phản ứng” là điều dễ hiểu, không phản ánh tình trạng hôn nhân như lời đồn.

Tại WeChoice Awards 2023, Uyển Ân cũng từng vô tình ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành và Hari Won khóa môi giữa không gian đông người. Dù chỉ là góc quay mờ phía dưới khán đài nhưng màn hôn nhau cực ngọt của cặp đôi vẫn đủ khiến dân mạng “rụng tim”.

Suốt nhiều năm qua, hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won liên tục đối diện với đủ loại tin đồn, từ chuyện rạn nứt đến nghi vấn “hợp đồng hôn nhân”. Trước những lời bàn tán, Trấn Thành từng nhiều lần khẳng định anh chưa bao giờ ngừng yêu vợ.

Nam MC từng chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân: “Cả Hari Won và tôi đều dạy lẫn nhau, tôi trưởng thành như hôm nay là nhờ Hari Won. Chính Hari Won đã tác động vào ý thức hệ để mình thay đổi. Và chúng tôi chạm được nhau ở những tầng cao hơn. Chỉ cần đối phương phát ra tín hiệu không thích điều này thì người kia chắc chắn sẽ thay đổi để không mắc cùng sai lầm”.

Giữa showbiz nhiều biến động, cuộc hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won có thể vẫn luôn là đề tài bị soi xét. Nhưng sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn chọn cách đồng hành, xuất hiện cạnh nhau và đáp trả mọi tin đồn bằng chính những khoảnh khắc đời thường đầy tình cảm.