Cặp sao hạng A xấu mặt, tán gia bại sản vì... quý tử

Ngày 26/6, tờ China Times đưa tin vợ chồng diễn viên Địch Oanh - Tôn Bằng rơi vào cảnh xấu hổ, đau đầu vì quý tử Tôn An Tá lại gây chuyện. Gần đây, Tôn Á Tá ngang nhiên vác súng tự chế xuống phố và bị bắt. Sau khi khám nhà, cảnh sát thu giữ nhiều vật dụng chế tạo súng trái phép của Tôn An Tá. Trước làn sóng phẫn nộ và lên án, nam diễn viên Tôn Bằng phải chấp tay xin lỗi công chúng về hành vi ngông cuồng, nguy hiểm và trái pháp luật của con trai.

Thái độ vênh váo, ngông nghênh của Tôn An Tá sau khi bị bắt vì vác súng tự chế xuống đường khiến công chúng xứ Đài bức xúc

Tôn Bằng phải đứng ra nhận lỗi về hành vi nguy hiểm con trai

Theo China Times, Địch Oanh - Tôn Bằng hiện vô cùng chán nản, buồn lòng vì cậu con trai "phá gia chi tử", bệ rạc và phạm pháp của mình. 6 năm qua, cả 2 liên tục giải quyết những rắc rối dính dáng đến luật pháp cho Tôn An Tá. Chơi bời, nghiện ngập, tàng trữ vũ khí trái phép là những tai tiếng Tôn An Tá gây ra và khiến cha mẹ phải hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận. Được biết nhà nội đã từ mặt Tôn Á Tá, trong khi Tôn Bằng từng có ý định bỏ con bỏ vợ nhưng không đành lòng.

Không chỉ thanh danh bị bôi nhọ, tài sản Địch Oanh - Tôn Bằng tích cóp được trong hơn nửa đời làm nghệ thuật cũng đội nón ra đi vì Tôn An Tá. Số tiền dưỡng già của cặp sao hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đang cạn kiệt dần, hiện đối mặt với nguy cơ tán gia bại sản.

Tài sản của Địch Oanh và Tôn Bằng dần cạn kiệt vì cậu con trai hư

Tôn An Tá sinh năm 2000, là con trai duy nhất của cặp sao hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc) Địch Oanh và Tôn Bằng. Do trải qua 3 lần thụ tinh nhân tạo mới có con ở tuổi 37 cộng thêm việc từng thiếu thốn tình thương của bố mẹ từ nhỏ, nên khi làm mẹ, nữ diễn viên Địch Oanh đã dành hết mọi yêu thương cho con mình.

Với sự nuông chiều của Địch Oanh, Tôn An Tá mãi đến năm 12 tuổi mới được cai sữa và đến tận năm 15 tuổi vẫn còn ngủ chung với mẹ. Địch Oanh còn không cho con ra khỏi nhà một mình dù cậu bé đã ở độ tuổi thiếu niên. Nữ diễn viên từng cho rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ con, bất chấp những chỉ trích và cả lời khuyên thay đổi cách giáo dục con từ khán giả.

Địch Oanh yêu thương con thái quá, có phương pháp nuôi con kỳ quặc

Thế nhưng, Địch Oanh không ngờ rằng sự nuông chiều con quá mức đã khiến Tôn An Tá phát triển lệch lạc. Năm 18 tuổi, Tôn An Tá sang Mỹ du học. Không còn sự giám sát của mẹ, Tôn An Tá trở nên mất kiểm soát. Năm 2018, Tôn An Tá tuyên bố sẽ xả súng vào trường Trung học Monsignor Bonner (quận Delaware, tiểu bang Pennsylvania). Cảnh sát ngay lập tức khám xét phòng ngủ của Tôn An Tá và phát hiện súng quân sự, túi đựng đạn, áo chống đạn, 29 viên đạn 9 mm. Tôn An Tá bị bắt ở Mỹ. Với hành vi nguy hiểm và manh động của mình, Tôn An Tá đã bị kết án 10 năm tù, cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn và bị trục xuất về nước.



Khi vừa tròn 18 tuổi, Tôn An Tá đã bị bắt giữ vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và đe dọa nã súng tại Mỹ

Những tưởng sau vụ việc, Tôn An Tá sẽ thay đổi và làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, anh tiếp tục lối sống trụy lạc, sa đọa và ăn bám cha mẹ. Năm 2019, Tôn An Tá bị hotgirl Mễ Sa tố vô trách nhiệm, làm cô mang thai nhưng chối bỏ. Đầu tháng 4, Tôn Án Tá bị bắt giữ 3 lần ở Thái Lan sau khi đột nhập vào nhà người dân trong tình trạng người trần như nhộng, tinh thần không tỉnh táo. Cảnh sát cho biết Tôn An Tá đã không làm chủ hành vi vì sử dụng chất cấm. Sau đó, anh được đưa vào viện tâm thần để điều trị. Đến đầu tháng 5, Địch Oanh đã bay sang Thái Lan làm thủ tục đưa con trai về Đài Loan (Trung Quốc). Sau khi về quê nhà, Tôn An Tá tiếp tục làm ra chuyện ảnh hướng xấu đến thanh danh gia đình.

Chơi bời, nghiện ngập, tàng trữ vũ khí trái phép là những tai tiếng Tôn An Tá gây ra

Nguồn: China Times