Cáp sạc Baseus lựa chọn lý tưởng khi iPhone 15 Series chuyển đổi cổng sạc USB Type-C

Sự ra mắt của iPhone 15 Series cũng chính thức mở đầu cho cuộc chiến của những thương hiệu phụ kiện, đặc biệt là cáp sạc. Cùng tham chiến trong cuộc đua phụ kiện nhưng với lợi thế là các dòng cáp sạc cổng Type-C đã được ra mắt từ trước đó và được đánh giá cao về chất lượng, Baseus đã trở thành lựa chọn lý tưởng của những iFan khi chọn mua iPhone 15 Series.



Lý do đằng sau của việc thay đổi cổng sạc trên iPhone 15 Series

Thực tế, sự thay đổi từ cổng Lightning sang cổng Type-C không phải chủ đích của gã đại gia công nghệ đến từ Mỹ. Lý do đằng sau đến từ việc vào năm ngoái Liên Minh Châu Âu (EU) đã chính thức phê chuẩn việc sử dụng một chuẩn chung duy nhất (USB Type-C) cho các thiết bị di động tại châu Âu, hiệu lực từ năm 2024.

Tuy nhiên, những chiếc sạc type-C mới dùng trên iPhone muốn đạt tốc độ tốt nhất phải áp dụng tiêu chuẩn MFi (viết tắt của Made for iPhone/iPad/iPod) của nhà Apple - một tiêu chuẩn gắn liền với cổng Lightning trước đây.

Gần đây lại xuất hiện những tin đồn như sử dụng USB-C dành cho Android trên iPhone 15 Series sẽ khiến cho thiết bị của người dùng phát nổ. Mặc dù đây là những tin đồn không đúng sự thật, nhưng nó cũng đã khiến cho người dùng cảm thấy khá hoang mang và lo lắng khi lựa chọn iPhone 15 Series và nhiều người dùng đã bắt đầu tìm kiếm cho mình những dòng cáp sạc phù hợp cho điện thoại, đề phòng cho các trường hợp cáp sạc zin bị hư hỏng hoặc thất lạc.

Tại sao nên lựa chọn Baseus?

Các mẫu cáp sạc đến từ thương hiệu Baseus được thiết kế tương thích với các yêu cầu của iPhone 15 Series. Cáp sạc là loại Type-C to Type-C đáp ứng chuẩn sạc nhanh MFi của Apple. Sạc được cấu tạo từ những chất liệu cao cấp cùng nhiều công nghệ như là dõi nguồn điện sạc và tốc độ sạc để tự động điều chỉnh dòng điện và điện áp cho phù hợp với thiết bị.

Cáp sạc Baseus tương thích và an toàn đối với iPhone 15 Series, không gây nóng pin và làm hỏng pin do dòng điện không ổn định mà những dòng cáp thông thường hay gặp.

Thương hiệu Baseus đã có được tên tuổi và độ uy tín tại thị trường Việt Nam. Điều này được minh chứng thông qua việc các sản phẩm của Baseus được Phương Linh JSC (doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực phân phối phụ kiện công nghệ tại thị trường Việt Nam) nhập và phân phối cho các đại lý công nghệ lớn như CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, FPT Shop… và nhiều cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Các sản phẩm của Baseus đặc biệt là dòng cáp sạc Type-C to Type-C được nhiều người dùng sử dụng và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm khi có tốc độ sạc nhanh chóng và an toàn cho thiết bị.

Cáp sạc Type-C Baseus tương thích với iPhone 15 Series tại CellphoneS

Cáp sạc nhanh Baseus Unbreakable Series 100W



Cáp Type C to Type C Baseus Unbreakable Series 100W 1m là một sản phẩm dùng để kết nối các thiết bị sử dụng cổng USB Type C và sạc cho các thiết bị sử dụng cổng Type-C như iPhone 15 Series. Nổi bật với khả năng chịu lực tốt cùng tốc độ truyền dữ liệu vượt trội, dòng cáp này bảo đảm tính an toàn tuyệt đối trong quá trình sạc.

Cáp Baseus Unbreakable Series cho phép bạn sạc nhanh và truyền dữ liệu với hiệu suất cao giữa các thiết bị tương thích. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đạt tốc độ lên đến 480Mbps, giúp bạn chuyển dữ liệu lớn hay sạc một cách mượt mà. Ngoài ra, công suất 100W cũng đáp ứng tốt các thiết bị có yêu cầu cao về công suất như laptop, máy tính bảng hay smartphone.

Baseus Unbreakable Series 100W 1m được thiết kế bền bỉ qua sự kết hợp giữa chất liệu Kevlar cùng công nghệ chống gãy độc quyền của Baseus, từ đó tăng tuổi thọ và đảm bảo sự tin cậy trong quá trình sử dụng.

Cáp sạc nhanh Baseus Dynamic USB-C to C 100W



Cáp Baseus Dynamic USB-C to C 100W được trang bị chip xử lý E-marker hỗ trợ cho nhiều chuẩn sạc nhanh hiện nay với công suất tối đa lên đến 100W. Với công suất 100W, cáp Baseus Dynamic này giúp thiết bị nạp đầy năng lượng cho iPhone 15 Series cực kỳ nhanh chóng.

Đặc biệt, các chip tích hợp luôn trên cáp sạc Baseus Dynamic USB-C to C 100W luôn theo dõi nguồn điện sạc và tốc độ sạc để tự động điều chỉnh dòng điện và điện áp cho phù hợp với thiết bị. Điều này góp phần giúp thiết bị tránh làm nóng pin và làm hỏng pin do dòng điện không ổn định.

Bên cạnh đó, thân cáp còn được thiết kế với lớp vải dù được bọc ở ngoài tránh hiện tượng gãy cáp khi sử dụng thời gian dài vô cùng tiện lợi.

Cáp sạc nhanh Baseus Cafule PD 2.0 100W



Baseus Cafule PD 2.0 với khả năng truyền truyền data tốc độ cao và sạc nhanh lên đến 100W cùng tốc độ truyền tải dữ liệu rất thích hợp với iPhone 15 Series. Thiết bị của người dùng sẽ được sạc đầy một cách nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của dòng điện 5A và công nghệ sạc nhanh QC 3.0 được tích hợp trên Baseus Cafule PD 2.0 100W.

Phần lõi của cáp sạc được cấu tạo bởi 5 lõi dây đồng được bện vào nhau. 5 lõi dây này giúp cho sạc có thêm tính ổn định và giảm nhiệt trong quá trình sạc. Tích hợp chip để theo dõi và điều chỉnh dòng điện phù hợp, an toàn khi sạc vào ban đêm.

Dây cáp được bọc dù chắc chắn, hạn chế được tình trạng đứt gãy thường gặp. Phần đầu nối được làm từ chất liệu TPE cứng cáp cùng một vòng hợp kim nhôm vừa bền bỉ vừa đẹp.

Cáp Sạc Nhanh Rút Gọn Baseus Free2Draw Mini Retractable 100W

Cáp sạc nhanh Type-C to Type-C rút gọn Baseus Free2Draw Mini Retractable 100W sẽ được chính thức mở bán vào cuối tháng 10 này.

Với tính năng rút gọn, cáp sạc này có thể được kéo dài hoặc thu gọn theo nhu cầu sử dụng, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng mang theo khi di chuyển. Điều này thường rất hữu ích khi bạn cần sạc thiết bị từ một nguồn điện gần nhưng không muốn dây cáp dài quá nhiều.

Ngoài ra, cáp sạc Baseus Free2Draw Mini Retractable Charging Cable C to C được thiết kế để hỗ trợ tốc độ sạc nhanh PD 100W, cho phép bạn sạc thiết bị nhanh chóng và hiệu quả.

Dây cũng hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 480mbps. Các dữ liệu như hình ảnh, tài liệu đều sẽ được truyền tải nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến tốc độ sạc của thiết bị.

Sản phẩm được thiết kế đậm chất Gen Z, với nhiều màu sắc bắt mắt và thiết kế trẻ trung, năng động. Được sản xuất với chất liệu nhựa PC cao cấp, Baseus Free2Draw phù hợp để sử dụng ở bất cứ nơi đâu với độ bền và tiện dụng cao.

Cáp sạc Baseus Type-C không chỉ tương thích với iPhone 15 Series mà còn rất an toàn, bảo vệ thiết bị trong quá trình sạc. Đặc biệt, cáp Baseus không ảnh hưởng đến pin thiết bị dù người dùng sạc đêm nhờ tích hợp các chip xử lý thông minh có khả năng kiểm soát và ngắt kết nối với nguồn điện khi thiết bị được sạc đầy pin.

Các mẫu cáp sạc Type-C to Type-C Baseus dành cho iPhone 15 Series hiện đang được Phương Linh JSC phân phối chính hãng và được bán tại tất cả các cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng 1 đổi 1 (lỗi từ NSX), không chấp nhận bảo hành đổi trả cho các sản phẩm mua xách tay hoặc mua ngoài hệ thống phân phối chính hãng.