Cặp rapper Gen Z hot nhất Vbiz hiện nay hôn nhau mùi mẫn ngày đầu năm

Tối 1/1/2026, Wxrdie tổ chức show diễn TEDDIE & FRIENDS như một lời tri ân gửi đến người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong suốt một năm qua. Sự kiện nhanh chóng gây chú ý khi quy tụ cả làng rap, với những cái tên hàng đầu như Thái VG, BigDaddy, JustaTee, Kimmese, tlinh, Mason, Tez, Lil Wuyn, GDucky…, phần nào cho thấy sức hút cũng như những mối quan hệ gắn bó mà nam rapper xây dựng trong giới rap Việt.

Đặc biệt, khoảnh khắc Wxrdie công khai hôn tình tứ tlinh trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả ngay trước thời điểm sự kiện diễn ra cũng thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Dù trước đó cặp đôi đã nhiều lần thoải mái thể hiện sự thân mật trên sân khấu, khoảnh khắc này vẫn khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Wxrdie công khai hôn tình tứ tlinh trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả

Trên sân khấu, nam rapper mang đến màn trình diễn loạt hit trong album đầu tay THE WXRDIES, liên tục đẩy cao không khí bằng nguồn năng lượng bùng nổ và tinh thần rap đậm dấu ấn cá nhân. Khán giả có mặt tại sự kiện như hòa mình vào từng nhịp beat, hò reo, giơ tay theo nhịp nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động, rực lửa ngay từ những phút đầu tiên. Đêm diễn càng thêm bùng nổ khi hàng loạt gương mặt quen thuộc của Rap Việt, từ thí sinh đến huấn luyện viên có mặt và cùng lên sân khấu cổ vũ Wrxdie. Nam rapper còn dành lời cảm ơn tới tất cả những người anh em yêu quý và khán giả đã có mặt tại sự kiện.

Sự kiện có sự góp mặt đông đảo các gương mặt quen thuộc của Rap Việt

Bên cạnh đó, khoảnh khắc tlinh bất ngờ rap thay phần của Dangrangto trong ca khúc Tim Anh Ghen cùng Wxrdie đã khiến khán giả có mặt tại sự kiện vừa bất ngờ vừa phấn khích. Sự phối hợp ăn ý, lôi cuốn giữa hai nghệ sĩ không chỉ được thể hiện rõ trong từng câu rap, mà đoạn video ghi lại màn trình diễn sau đó còn nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, càng làm tăng sức nóng cho đêm nhạc.

tlinh rap thay phần của Dangrangto trong ca khúc Tìm Anh Ghen cùng Wxrdie

Wxrdie sinh năm 2000, là một rapper trẻ đến từ Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Wxrdie sinh năm 2000, là một rapper trẻ đến từ Hà Nội, từng được khán giả biết đến qua King of Rap. Wxrdie sở hữu cho mình những bản hit triệu views với loạt thành tích ấn tượng, tạo ra nhiều trào lưu mới dành cho giới trẻ như Cần Gì Nói Iu (2022), Em Iu (2022), TETVOVEN (2023), Vinflow (2023), Nhạc Trap Căng Nhất 2023 ,... Album đầu tay THE WXRDIES đánh dấu 1 cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Wxrdie, là cách nam rapper khẳng định bản thân nghiêm túc với nghệ thuật, theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp.