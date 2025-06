Bão số 1 tăng cấp, vùng mưa lớn mở rộng đến Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (12/6), vị trí tâm bão số 1 (bão Wutip) trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Cập nhật vị trí bão số 1 hồi 5 giờ ngày 12.6. Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h. Đến 4h ngày 13/6, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và cường độ tăng lên cấp 10, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 kết hợp hoạt động của gió mùa tây nam, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và giông, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng có nơi trên 240mm như: Bạch Mã (Huế) 366.8mm, Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333.8mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 240.2mm,…

Dự báo, từ 12-13/6, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên cũng có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>200mm/6h).

Từ ngày 14/6, mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Người dân tại khu vực nguy cơ cần theo dõi các bản tin tiếp theo và chủ động phòng tránh thiên tai.

Trong khi đó, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác. Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn, nền nhiệt giảm 2 độ so với hôm qua, với mức cao nhất 32 độ, trời khá dịu mát.

Riêng thời tiết TPHCM, từ 11-13/6 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-200mm, có nơi trên 200mm.

Bão số 1 gây mưa lớn, người dân Đà Nẵng trắng đêm chạy lụt giữa mùa hè

Do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế Wutip), từ tối 11 đến rạng sáng 12/6, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu tại một số tuyến đường, khu dân cư. Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm kê dọn tài sản, di chuyển người và phương tiện đến nơi an toàn.

Ghi nhận của PV rạng sáng nay (12/6), tại hẻm 161 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), mực nước có lúc dâng ngang bụng người lớn. Người dân phải dùng thuyền đưa xe máy ra ngoài, tìm nơi trú tạm trong đêm.

Anh Trần Xuân Ty, cư dân địa phương cho biết, khi thấy nước bắt đầu lên, tôi đã chủ động kê cao các thiết bị điện tử, đồ gia dụng và đưa vợ con sang nhà người thân.

"Mưa mỗi lúc một lớn. Chúng tôi phải sơ tán đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn", anh Ty chia sẻ.

"Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư dọc đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngập sâu trong nước, có nơi mực nước dâng ngang bụng người lớn.

Giữa đêm mưa trắng trời, tiếng gọi nhau sơ tán trẻ vang khắp các con hẻm ngập nước.

Quảng Nam: Nước lũ tràn vào nhà dân, thuỷ điện thông báo xả lũ

Theo thông tin từ báo Người lao động, bão số 1 vào giữa mùa hè gây mưa lớn, nhiều khu vực thấp trũng tại tỉnh Quảng Nam bị ngập nặng.

Trong 2 ngày 11 và 12-6, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn, kéo dài. Nhiều khu vực thấp trũng bị ngập nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Một số tuyến đường ở huyện Duy Xuyên bị ngập nặng, lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, cấm người và phương tiện đi lại

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 1 giờ ngày 11 đến 1 giờ ngày 12-6, lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 80-180 mm, có nơi cao hơn như: Thăng Bình 229 mm, Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 264mm, TP Hội An 298 mm, Cù Lao Chàm (TP Hội An) 421mm.

Dự báo từ sáng 12-6 đến sáng 13-6, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; mưa to tập trung chủ yếu trong ngày và đêm 12-6, từ 13 giờ ngày 13-6, mưa giảm nhanh.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 80 – 150 mm, có nơi trên 200 mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 100 – 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Tiếp tục cập nhật...