Theo tin nhanh về cơn bão số 6 (bão Trà Mi) lúc 7h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Trung ương vị trí tâm bão là khoảng 16.8 độ Vĩ Bắc; 108.6 độ Kinh Đông, tiến rất gần Đà Nẵng, chỉ cách khoảng 95km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Trước đó, Trung tâm đã phát đi Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 6 lúc 05h sáng nay ngày 27/10. Theo trung tâm, hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong sáng nay, bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

10h sáng nay, tâm bão ở trên đất liền ven biển các tỉnh Trung Trung Bộ.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông nam, đi về phía vùng biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Trung ương đánh giá diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.

Hướng di chuyển của Bão Trà Mi - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Trung ương

Bão số 6 làm gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

- Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sáng 27/10 có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

- Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão vùng ven bờ: từ sáng ngày 27/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

- Tàu/thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa), khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

- Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ sáng sớm ngày 27/10 đến đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250mm.

Cơn bão số 6 đang cách Đà Nẵng chỉ khoảng 100km - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Trung ương





Dự báo diễn biến bão Trà Mi từ 24 đến 72 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cho biết hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

4 sân bay dừng hoạt động để tránh bão số 6

Do ảnh hưởng của Bão số 6, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm dừng tiếp nhận, khai thác tàu bay tại 4 sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Chu Lai trong ngày 27/10 để tránh bão.

Cụ thể, sân bay quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế) tạm dừng hoạt động từ 6h - 22h ngày 27/10; sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) dừng hoạt động từ 6h - 19h ngày 27/10; sân bay quốc tế Đà Nẵng dừng khai thác từ 6h ngày 27/10 đến 4h ngày 28/10; sân bay Chu Lai (Quảng Nam) dừng khai thác từ 10h ngày 27/10 đến 10h ngày 28/10.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, bão số 6 có khả năng ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại một số cảng hàng không, sân bay, vì vậy Cục yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành và điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không theo quy định.