[CẬP NHẬT] Pakistan dồn dập pháo kích đáp trả Ấn Độ – Hàng loạt sân bay đóng cửa, vũ khí cảm tử xung trận

(Tiếp tục cập nhật)

Máy bay thương mại đồng loạt chuyển hướng, tránh xa không phận Pakistan

Dữ liệu từ Flightradar24.com cho thấy, các hãng hàng không thương mại đang tránh xa gần như hoàn toàn không phận Pakistan.

Đấu súng ở LoC, lực lượng trên bộ Ấn Độ-Pakistan giao tranh ác liệt

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết, lực lượng trên bộ của Pakistan đang "giao tranh" với quân đội Ấn Độ dọc Đường kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

"Dọc theo Đường kiểm soát ở Kashmir, lực lượng mặt đất Pakistan đang giao tranh. Một cuộc đấu súng đang nổ ra; chúng tôi đã phá hủy một số đồn của Ấn Độ trên Đường kiểm soát. Các cuộc giao tranh trên không cũng đang tiếp diễn. Chúng tôi đã bắn hạ 5 máy bay. Tình hình đang diễn ra và đang tiến triển" - ông Tarar cho hay.

Thủ tướng Pakistan đã triệu tập cuộc họp an ninh quốc gia khẩn cấp vào 10h sáng nay (theo giờ địa phương). Đây là diễn đàn cao nhất do Thủ tướng và Hội đồng An ninh quốc gia chủ trì.

CNN: Mảnh vỡ máy bay hé lộ khả năng Rafale đích thực bị bắn hạ

Phóng viên Brad Lendon của CNN cho biết, hình ảnh về một trong số các máy bay rơi tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cho thấy nó có liên quan tới nhà sản xuất tại Pháp.

Thông tin này càng củng cố cho tuyên bố của Pakistan rằng họ đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ấn Độ, trong đó có Rafale do Pháp sản xuất.

Theo Lendon, phần nhãn in trên mảnh vỡ máy bay cho thấy đây là một bộ phận do công ty Le Bozec et Gautier sản xuất.

Le Bozec là công ty con tại Pháp của Tập đoàn Donaldson (bang Minnesota, Mỹ)

Thông cáo báo chí từ Donaldson năm 2025 - thời điểm công ty này mua lại Le Bozec cho biết, chi nhánh tại Pháp sẽ chuyên "thiết kế, sản xuất và bán thiết bị lọc để quản lý không khí, nhiên liệu, chất lỏng thủy lực và áp suất không khí trên máy bay, cũng như trực thăng".

Quân đội Pakistan được triển khai sau cuộc tấn công của Ấn Độ. Nguồn: Getty

Phát hiện thêm 1 máy bay chiến đấu Ấn Độ rơi

CNN đưa tin, thêm một máy bay chiến đấu khác được cho là đã rơi xuống cánh đồng trống tại một ngôi làng gần Đường kiểm soát (LoC) tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Người dân khu vực cho biết, máy bay đã rơi ngay sau khi Ấn Độ phóng tên lửa tấn công Pakistan.

Sachin Kumar - một người dân địa phương tại làng Bhardha Kalan, gần thị trấn Akhnoor nói rằng anh nghe thấy tiếng nổ lớn, kèm theo là một quả cầu lửa "thiêu rụi ngôi làng của anh".

"Tôi và một số người dân đã chạy đến hiện trường, tìm thấy hai phi công trong tình trạng bị thương. Cả hai sau đó đã được quân đội Ấn Độ đưa đi" – Kumar cho hay.

Máy bay rơi xuống tòa nhà trường học ở ngoại ô Srinagar

Một chiếc máy bay không xác định đã rơi xuống tòa nhà trường học ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Cảnh sát và người dân cho biết máy bay rơi vào sáng sớm nay, ngay sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Pakistan.

Lính cứu hỏa đã vật lộn trong nhiều giờ để dập tắt đám cháy. Cảnh sát và các quan chức quân đội đã phong tỏa khu vực ở làng Wuyan phía nam thuộc khu vực Pampore, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ấn Độ, cùng 1 UAV.

Pakistan bắt đầu pháo kích

Quân đội Ấn Độ thông báo, Pakistan đã pháo kích dọc theo nơi được gọi là biên giới trên thực tế ở Bhimber Gali thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, "Pakistan có mọi quyền đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với hành động chiến tranh này do Ấn Độ phát động, và phản ứng mạnh mẽ thực sự đang được đưa ra".

Pakistan bắt đầu pháo kích đáp trả Ấn Độ.

Ấn Độ triển khai UAV cảm tử tấn công

Theo India TV, một trong những loại vũ khí được Ấn Độ triển khai để tấn công Pakistan là 'Loitering Munitions' (LMS).

Các cuộc tấn công này được New Delhi thực hiện bằng cách sử dụng thông tin tình báo thời gian thực, sau đó triển khai vũ khí phá hủy cơ sở hạ tầng mà họ gọi là "trại khủng bố" đứng sau vụ tấn công tại Pahalgam khiến 26 du khách Ấn Độ thiệt mạng.

Theo India TV, LMS thường được gọi là "máy bay không người lái cảm tử", là một loại vũ khí thông minh, bay lơ lửng trên một khu vực cụ thể và chờ mục tiêu xuất hiện.

Khi đã xác định được mục tiêu, chúng sẽ lao xuống và tiêu diệt với độ chính xác cao.

Loại vũ khí này kết hợp khả năng giám sát của máy bay không người lái và hỏa lực của tên lửa, có thể hoạt động tự động, hoặc có người điều khiển theo thời gian thực.

Hàng loạt sân bay đóng cửa

Trong bối cảnh đối đầu căng thẳng Ấn Độ-Pakistan, các hãng hàng không nội địa của cả 2 nước và quốc tế đều đã thông báo về việc chuyển hướng và hủy chuyến bay trên diện rộng. Một số hãng hàng không đang báo cáo về tình trạng gián đoạn hoạt động lớn do điều kiện không phận thay đổi.

Đơn cử, hãng hàng không Air India đã thông báo về tình trạng gián đoạn hoạt động trên 9 thành phố.

Theo Fortune India, nhiều sân bay đã phải tạm đóng cửa.

Hình ảnh từ video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc xảy ra cuộc tấn công của Ấn Độ nhằm vào khu vực Bahawalpur, miền đông Pakistan. Ảnh: X

Ấn Độ tấn công 9 địa điểm ở Pakistan

Tờ India Today đưa tin, sáng sớm nay (7/5), quân đội Ấn Độ đã phát động chiến dịch Sindoor để tấn công 9 địa điểm mà họ gọi là "trại khủng bố" ở Pakistan, cũng như một phần vùng Jammu và Kashmir do Islamabad kiểm soát.

Pakistan ghi nhận nhiều vụ nổ rung chuyển khu vực. Thông tin chi tiết về chiến dịch tấn công vừa được hé lộ.

Islambabad tuyên bố sẽ đáp trả, đồng thời nói rằng họ đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ, trong đó có 3 chiến đấu cơ Rafale (do Pháp sản xuất), 1 MiG-29 và 1 Su-30 (do Nga sản xuất).