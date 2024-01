CẬP NHẬT: Những địa phương nào cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, tình trạng rét đậm, rét hại được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất đến hết tuần này. Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, nhiều địa phương đã có thông báo cho học sinh nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp.

Tại Lạng Sơn, tỉnh này đã cho 269 cơ sở giáo dục với 92.356 học sinh các cấp nghỉ học chống rét. Trước đó, nhận định về tình hình thời tiết xảy ra rét đậm, rét hại, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã gửi văn bản tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh để các đơn vị chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C với cấp mầm non, tiểu học; dưới 7 độ C đối với cấp THCS; các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tùy vào điều kiện bố trí cho học sinh nghỉ học khi thời tiết dưới 6 độ C.

Tuỳ trường hợp thời tiết, các cơ sở giáo dục thông báo sớm tới phụ huynh học sinh để quản lý và đảm bảo sức khỏe cho các em trong thời gian nghỉ học. Các trường vẫn bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường để đón những học sinh tới trường, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường.

Tính đến ngày 24/1, đã có 96 trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Tổng số học sinh được nghỉ học là 32.397 em. Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho học sinh, đối với các trường có học sinh bán trú, thầy, cô giáo có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, bổ sung chăn, áo ấm, chỗ ngủ đảm bảo kín và ấm áp cho học sinh.

Tại Hòa Bình, do thời tiết giá rét, trên địa bàn tỉnh có 190 trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó, có 113 trường Mầm non, 27 trường Tiểu học, 7 trường THCS (chỉ có ở huyện Đà Bắc, Mai Châu); 43 trường TH và THCS (cho khối tiểu học nghỉ).

Tương tự, tại Sơn La, tính đến ngày 24/1 đã có 56.697 học sinh tại 139 trường, 2.174 lớp phải nghỉ học do nhiệt độ giảm sâu. Trong đó, khối mầm non có hơn 33.048 em; khối tiểu học có trên 20.000 học sinh; khối THCS là 3.500 em.

Ảnh minh họa

Còn tại Thái Nguyên, hầu hết các trường mầm non, tiểu học đã cho học sinh nghỉ học; các trường THCS, THPT lùi thời gian vào lớp để tránh rét. Đầu giờ chiều ngày 23/1, do nhiệt độ tăng lên nên một số trường đã cho học sinh đi học trở lại.

Tại Hà Nội, nhiệt độ hai ngày 23-24/1 xuống thấp dưới 10 độ nên học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố nghỉ học ở nhà để tránh rét, tuy nhiên cũng có những trường do đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc được cho học sinh nên vẫn mở cửa đón các em tới trường. Học sinh các cấp THCS, THPT vẫn tới trường học, nhưng cũng có học sinh nghỉ học ở nhà do trời rét. Để đảm bảo nội dung học tập, giáo viên đã chuẩn bị bài để gửi cho học sinh nghỉ ở nhà học.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu , ngày 23/1, toàn tỉnh có 2 đơn vị cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn về sức khỏe trước rét đậm, rét hại là Trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ (562 học sinh) và Trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (444 học sinh). Tuy nhiên đến hết ngày 24/1, đã có 70 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho học sinh nghỉ do nhiệt độ giảm sâu.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về phòng chống rét cho học sinh, các trường trên địa bàn Hà Tĩnh đã tuyên truyền, phối hợp phụ huynh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm khi đến trường. Trong những ngày rét đậm, rét hại, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh lịch và thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm trong giá rét.

Tương tự tại Tuyên Quang , căn cứ thông tin dự báo thời tiết, các trường học trên địa bàn chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học.

Tổng hợp