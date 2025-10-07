Nhiều tuyến đường đã chìm trong biển nước không thể di chuyển, nước hồ Hoàn Kiếm dâng đến 7,8m

Nước các hồ ở Hà Nội dâng lên rất cao

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm qua tới rạng sáng nay (7/10), trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa trung bình từ 100mm – 200mm. Đến thời điểm 7h hôm nay, lượng mưa tại các điểm đo lớn nhất là tại phường Từ Liêm lượng mưa lên đến 209,2mm; kế đó là phường Hai Bà Trưng (148,7mm); phường Tây Hồ (137,2mm); phường Tây Mỗ (123,6mm)...

Mực nước tại các hồ lên cao, trong đó: Hồ Hoàn Kiếm lên đến 7,8m; hồ Tây đạt mức 6m; hồ Trúc Bạch: 6,3m; hồ Thiền Quang: 4,19m... Mực nước sông lên cao trong sáng 7/10, cụ thể: sông Tô Lịch đo tại Hoàng Quốc Việt lên đến 5,77m; sông Nhuệ (tại cống Hà Đông là 5,43m; sông Kim Ngưu (cống quay) là 3,52m...

Khu vực đường Trần Quốc Vượng, Xuân Thuỷ có đoạn ngập sâu từ 20-30cm. Người dân chỉ có thể đi bộ, một số xe chết máy phải dắt - Ảnh: Tuệ Lâm

Đường Nghiêm Xuân Yêm ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hưởng/Người lao động





Đoạn Nguyễn Trãi nước ngập mênh mông khiến con đường như sông - Ảnh: Tiền Phong

Đường Quang Trung nước đã tràn lên vỉa hè, vào nhà dân - Ảnh: VTC News

Đoạn đường Phạm Hùng bắt đầu ngập sau ít phút xảy ra mưa lớn - Ảnh: Tiền Phong

Ảnh: Tiền Phong

Ảnh: Tiền Phong

Khu vực Lê Đức Thọ nhiều xe chết máy - Ảnh: Minh Phương Hứa

Đường Võ Chí Công ngập sâu khiến nhiều phương tiện phải quay đầu - Ảnh: Người lao động

Đường Lê Quang Đạo, trước cổng trụ sở Bộ Ngoại Giao ngập đến nửa bánh xe ô tô - Ảnh: Tiền Phong

Khu vực Hà Đông nhiều nơi đến 7h30 đã ngập sâu - Ảnh: Thu Hà

Gần 8h sáng, đường Đại lộ Thăng Long đã chìm trong biển nước - Ảnh: Luật Hoàng

Theo bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 6h30, lượng mưa trong 6 giờ qua phổ biến từ 50–100mm, một số nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2mm, trạm Mễ Trì 100,2mm. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kèm dông và gió giật mạnh, khiến mực nước tại nhiều khu vực dâng cao nhanh.

Trong 3–6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm, sau đó mưa giảm nhanh vào chiều tối và đêm nay. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các tuyến phố trũng thấp, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng và trưa.

Theo ghi nhận, ngay sau khi xảy ra mưa lớn đã có một số tuyến đường bắt đầu ngập như khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình, Linh Đàm, Keangnam, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao, dọc đường Láng Hạ và Thái Hà...

Nhiều trường ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, nhiều trường học ở TP Hà Nội sáng sớm nay 7/10, nhiều trường học ở Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn, cho học sinh ở nhà và chuyển học trực tuyến để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giáo dục Giáo dục - Đại học Quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Thanh thiếu niên thông báo dừng các hoạt động giảng dạy, chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến.

Trước đó, chiều 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thông báo gửi UBND các xã, phường, các nhà trường đề nghị các trường chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Danh sách các tuyến phố có thể xảy ra ngập sâu

Theo thống kê từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, với độ sâu ngập phổ biến từ 20–40cm, có nơi sâu hơn; thời gian ngập kéo dài 1–3 giờ, tùy theo cường độ mưa và khả năng thoát nước tại từng khu vực.

Danh sách các điểm có khả năng ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng.

Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…