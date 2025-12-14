Cập nhật mới từ Google Maps mà người chạy xe nên biết sớm

Google Maps vừa âm thầm triển khai một tính năng mới đáng chú ý, giúp tự động lưu và quản lý vị trí đỗ xe, hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm lại phương tiện sau khi rời đi. Đáng chú ý, công cụ này hiện mới chỉ khả dụng trên iPhone, trong khi Android nền tảng do chính Google phát triển, vẫn chưa được cập nhật.

Thông tin trên đã được ông Rio Akasaka, Giám đốc sản phẩm cấp cao của Google Maps, xác nhận trên LinkedIn. Theo đó, ứng dụng bản đồ này có thể tự động nhận diện thời điểm người dùng dừng xe, lưu lại vị trí đỗ và tự động xóa ghim khi hành trình được tiếp tục, biến Google Maps trở thành một “trợ lý đỗ xe” đúng nghĩa.

Trước đây, tính năng lưu vị trí đỗ xe trên Google Maps yêu cầu thao tác thủ công. Người dùng phải nhấn vào vị trí hiện tại và chọn “Saved Parking” để ghi nhớ. Trên Android, vị trí này không tự biến mất mà cần được xóa bằng tay, gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Tính năng mới của Google Maps hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm lại được xe sau khi rời đi. (Ảnh: 9to5Google)

Với bản cập nhật mới, toàn bộ quy trình được tự động hóa. Theo trang hỗ trợ chính thức của Google, Google Maps sẽ tự động lưu vị trí xe trong vòng 48 giờ, trừ khi người dùng chủ động xóa hoặc bắt đầu lái xe trở lại.

Để kích hoạt tính năng, điện thoại cần được kết nối với ô tô thông qua USB, Bluetooth hoặc Apple CarPlay. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tính năng này chỉ hoạt động trên iOS. Google vẫn chưa công bố thời gian cụ thể để đưa công cụ tương tự lên Android.

Bên cạnh cải tiến về tính năng, Google Maps cũng mang đến trải nghiệm trực quan hơn. Thay vì biểu tượng chữ “P” đơn giản, người dùng có thể tùy chỉnh vị trí xe bằng các biểu tượng 3D, mô phỏng nhiều loại phương tiện khác nhau với màu sắc sinh động.

Bản cập nhật đã bắt đầu được triển khai từ khoảng một tháng trước và hiện đang dần được mở rộng tới đông đảo người dùng iPhone trên toàn cầu.