Cập nhật mới trên VNeID người dân cần biết để tránh mất quyền lợi: Hành khách đi máy bay đặc biệt chú ý

Ngày 16/4, ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID chính thức ra mắt phiên bản 2.1.19, mang đến hàng loạt cải tiến vượt bậc nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Phiên bản 2.1.19 của VNeID được cập nhật những điểm sau:

1. Bổ sung chức năng hiển thị thông tin chứng nhận kết hôn tích hợp trên VNeID.

2. Bổ sung dịch vụ tích hợp đặt vé (booking), check-in trực tuyến với các hãng hàng không VietjetAir, Vietnam Airlines.

3. Cung cấp lối tắt truy cập vào các ứng dụng của cơ quan nhà nước từ BNeID thông qua phương thức SSO (Single Sign-On).

4. Sửa lỗi.

Hành khách đi máy bay có thể không cần cầm giấy tờ?

Vào ngày 17/4/2025, Vietnam Airline chính thức tích hợp và sẵn sàng triển khai quy trình làm thủ tục bay trực tuyến toàn diện, sử dụng công nghệ sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID.

Với bước đi tiên phong này, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam áp dụng giải pháp định danh và xác thực điện tử bằng nhận diện sinh trắc học trong toàn bộ quy trình làm thủ tục bay. Các dịch vụ mới dự kiến sẽ được triển khai trên tất cả chuyến bay nội địa của hãng trong thời gian tới.

Trong hai ngày 16 và 17/4/2025, Vietnam Airlines đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thử nghiệm thành công quy trình làm thủ tục bay tích hợp trên VNeID tại nhà ga nội địa T1 sân bay Nội Bài và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh, an toàn và sẵn sàng triển khai thực tế trên diện rộng ngay khi được cơ quan chức năng phê duyệt.

Tính năng “Dịch vụ hàng không” trên VNeID cho phép hành khách có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện các thao tác như mua vé, check-in, qua cửa an ninh và lên máy bay một cách nhanh chóng, an toàn, không cần tiếp xúc. Chỉ với thao tác chụp khuôn mặt, hệ thống sinh trắc học giúp xác thực danh tính, rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt trong các dịp cao điểm như lễ, Tết, mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cho hành khách.

Trước đây, việc kiểm tra giấy tờ tùy thân thủ công thường gây mất thời gian và ùn tắc. Giờ đây, nhờ công nghệ eKYC tích hợp trên VNeID, hành khách Vietnam Airlines có thể hoàn tất toàn bộ hành trình mà không cần xuất trình giấy tờ vật lý. Hệ thống tự động đối chiếu khuôn mặt với cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hướng dẫn sử dụng VNeID 2.1.19

Để trải nghiệm các tính năng mới, người dùng cần thực hiện những bước dưới đây.

Cập nhật ứng dụng: Tải hoặc nâng cấp VNeID phiên bản 2.1.19 từ Google Play hoặc App Store.

Tài khoản mức độ 2: Đăng ký hoặc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại cơ quan công an hoặc qua ứng dụng.

Kết nối internet: Đảm bảo thiết bị có kết nối ổn định để sử dụng các dịch vụ tích hợp.

Nếu gặp khó khăn, người dùng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ VNeID qua số 1900.0368 hoặc truy cập trang web chính thức của Bộ Công an.

