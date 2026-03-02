Cập nhật mới nhất từ travel blogger Việt mắc kẹt ở Trung Đông khi chuyến bay liên tục bị huỷ

Từ ngày 28/2, hoạt động hàng không quốc tế qua khu vực Trung Đông ghi nhận nhiều xáo trộn lớn. Trước những diễn biến an ninh phức tạp, cơ quan quản lý không lưu tại một số quốc gia đã ban hành lệnh đóng cửa bầu trời khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay thương mại.

Hệ quả là hàng loạt chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc buộc phải chuyển hướng. Nhiều hành khách rơi vào tình cảnh chờ đợi trong lo lắng, trong đó có không ít du khách Việt đang có mặt tại khu vực này. Một số phải nán lại để chờ thông báo mới nhất về hành lang bay an toàn, số khác chủ động tìm phương án xuất cảnh linh hoạt hơn - dù không dễ dàng.

Giữa bối cảnh đó, travel blogger Lý Thành Cơ đang có mặt tại sa mạc Wadi Rum (Jordan) đã chia sẻ tình hình căng thẳng mà bản thân và cả đoàn đang phải trải qua.

(Ảnh: Lý Thành Cơ)

Vào ngày 28/2, anh Lý Thành Cơ cho biết, chuyến bay từ Amman của đoàn anh đã bị dời lịch thêm 16 tiếng sau khi căng thẳng bùng phát. Theo chia sẻ, khi anh đang ở Jordan thì tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng, chuyến bay ban đầu bị hủy và sau đó được xếp sang khung giờ khác, chậm khoảng 16 tiếng so với kế hoạch. Cả đoàn gần như "nín thở" chờ đến giờ bay mới.

Trong khoảng thời gian đó, anh Cơ cho biết liên tục nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên bầu trời, dù không hề nhìn thấy chúng. Thời điểm ấy, anh đang lưu trú tại sa mạc Wadi Rum, dự kiến ngủ lại một đêm trước khi di chuyển đến khu vực Biển Chết rồi về Amman để bay về nước.

"Từ hôm qua tới giờ, trên bầu trời liên tục có những chiếc máy bay phản lực. Mình không hề thấy máy bay nhưng nghe tiếng ầm ầm trên bầu trời," anh kể.

Chia sẻ thêm, anh cho biết Jordan nằm giữa không phận Israel và Iran nên các chuyến bay từ Amman bị ảnh hưởng nặng nề. "Mặc dù đang ở giữa sa mạc - nơi khá đồng không quạnh - nhưng vẫn nghe rất nhiều tiếng máy bay. Những chiếc phản lực bay rất nhanh, chỉ nghe tiếng rít ngang qua thôi," anh nói.

Cảm giác căng thẳng bao trùm khi cả đoàn đi từ Việt Nam và đang ở những ngày cuối của hành trình Ai Cập - Jordan. "Mọi người cũng tương đối hoảng. Nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi," anh chia sẻ.

Ban đầu, anh Cơ dự định đặt chuyến bay quá cảnh qua Dubai để về Việt Nam sớm hơn. Tuy nhiên, sau đó các chuyến bay từ Dubai cũng bị ảnh hưởng do thông tin về các cuộc tấn công trong khu vực, khiến phương án này không khả thi. Kế hoạch tiếp theo là bay tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi từ đó nối chuyến về Việt Nam - nhưng mọi thứ vẫn trong trạng thái chờ đợi.

(Ảnh: Lý Thành Cơ)

Ngày 1/3, anh Cơ cùng cả nhóm rời khỏi sa mạc Wadi Rum trong khi tiếng máy bay vẫn vang ầm ầm trên đầu. Anh mô tả rằng suốt từ tối hôm trước tới thời điểm đó, cứ khoảng 15 phút lại nghe một đợt tiếng động lớn xé ngang bầu trời. "Cảm giác rất sợ," anh nói.

Lộ trình di chuyển cũng phải thay đổi. Thay vì đi đường cao tốc, đoàn chuyển sang một cung đường nhỏ hơn vì lo ngại an toàn. Trên hành trình, anh đi qua khu vực sát biên giới của Jordan, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Israel - càng khiến tâm lý thêm phần căng thẳng.

(Ảnh: Lý Thành Cơ)

Khi đến khu vực Biển Chết, tiếng máy bay giảm dần nhưng lại xuất hiện âm thanh giống còi báo động vang lên liên tục. Tại đây, anh sẽ lưu trú tạm tại một khách sạn trước khi di chuyển đến sân bay. Ở trong khách sạn - nơi gần như không có bóng khách lưu trú - anh liên tục nhận được tin nhắn khuyến khích tìm nơi trú ẩn nếu cần thiết. Do vị trí khá gần Israel, anh cho biết bản thân càng thêm lo lắng.

(Ảnh: Lý Thành Cơ)

Trong khi hồi hộp chờ chuyến bay mới, thông tin gần nhất anh chia sẻ là chuyến bay tiếp tục bị hủy. Hiện tại, anh Cơ vẫn chưa có cập nhật mới về phương án di chuyển tiếp theo.