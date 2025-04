Cập nhật mới nhất của anh trai Hằng Du Mục cùng Nhất Dương, Dịch Dương: Nhắn nhủ 1 điều

Thông tin Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc lừa dối khách hàng vẫn đang được dư luận quan tâm. Mới nhất, Nguyễn Thế Hiển - anh trai Hằng Du Mục đã có cập nhật trên tài khoản TikTok liên quan đến các con của cô.

Clip được anh trai Hằng Du Mục đăng vào ngày 5/4 vừa qua (Nguồn: @hien.cr)

Theo đó, Thế Hiển đăng lại một clip đi chơi cùng Nhất Dương và Dịch Dương - con riêng của Tôn Bằng (chồng cũ Hằng Du Mục) cùng chú thích: “Don’t worry. You are not alone. We are family” (Tạm dịch: Đừng lo lắng. Bạn không cô đơn đâu. Chúng ta là gia đình).

Đây không phải clip mới mà từng được Thế Hiển đăng một lần từ tháng 10/2024 và bây giờ mới đăng lại. Ngoài ra, clip này cũng là cập nhật đầu tiên của anh trai Hằng Du Mục sau khi em gái bị khởi tố.

Phía dưới video, Thế Hiển không trả lời ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên anh thả tim cho những bình luận nhắn gửi anh chăm sóc các con của em gái khi cô vắng mặt.

Thế Hiển thả tim cho bình luận từ cư dân mạng

Trước đó, sau khi thông tin Hằng Du Mục bị khởi tố được công bố, Tôn Bằng - chồng cũ người nước ngoài của Hằng Du Mục cũng lên livestream nhắc đến vợ cũ và các con.

Tôn Bằng chia sẻ trong giai đoạn này anh sẽ là người chịu trách nhiệm nuôi 2 con chung với Hằng. 2 con trai lớn (tức là Nhất Dương và Dịch Dương) đã có thể tự lo cho mình còn 2 con trai nhỏ - con chung của anh và Hằng Du Mục thì rất cần sự quan tâm, chăm sóc. Tôn Bằng cũng bày tỏ sự lo lắng, không biết nên giải thích hay chia sẻ thế nào với các con nhỏ để chúng hiểu vấn đề hiện tại. Được biết, vài ngày tới, Tôn Bằng sẽ đến gặp gỡ và chăm sóc con.

Tôn Bằng cũng nhắc về việc chăm sóc các con trong livestream gần đây

Được biết, Nguyễn Thế Hiển sinh năm 1992, là anh trai ruột của Hằng Du Mục. Sau khi công việc của Hằng Du Mục phát triển, Nguyễn Thế Hiển cũng được nhiều người biết đến hơn khi thường xuyên lên sóng livestream cùng và phụ bán hàng với em gái.

Ngoài ra, Thế Hiển cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết với Nhất Dương - Dịch Dương, thường xuyên cho 2 cháu lên sóng trên MXH.

Thế Hiển có mặt trong các livestream của Hằng Du Mục

Từ trái qua: Dịch Dương, Thế Hiển, Nhất Dương

