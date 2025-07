Cập nhật KQKD ngân hàng 6 tháng đầu năm: Nhà băng tư nhân đầu tiên công bố lợi nhuận, Big3 tăng trưởng tín dụng mạnh nhất trong nhiều năm

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả trên góp phần giúp ROE duy trì mức gần 20%, ROA đạt 1,5%.

Tổng tài sản của Nam A Bank cán mốc gần 315.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025, tăng trưởng hơn 30% so với đầu năm và đánh dấu bước tiến mạnh mẽ về quy mô hoạt động của ngân hàng này trong hơn 32 năm hoạt động. Dư nợ tín dụng đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với đầu năm, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 211.000 tỷ đồng tăng mạnh hơn 22% so với đầu năm.

Chất lượng tài sản đang cải thiện dần, khi nợ nhóm 2 (trước CIC) đã giảm đáng kể từ mức 1,47% ở đầu năm 2025 xuống mức 0,62%, tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) ở mức 2,63%.

Tính đến cuối tháng 6/2025, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 67,17%. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 22,33% xuống còn 21,94%.

Nam A Bank tính đến hiện tại là ngân hàng tư nhân đầu tiên công bố lợi nhuận nửa đầu năm 2025. Trước Nam A Bank, 3 ngân hàng khối quốc doanh là Agribank, VietinBank và Vietcombank cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm.

Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank cho biết, tính đến 30/6/2025 nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm, cao nhất từ năm 2021 trở lại đây, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn. Nguồn vốn của Agribank tăng trưởng ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu vay phát triển sản xuất, kinh doanh của khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 61% tổng dư nợ.

Theo ban lãnh đạo Agribank, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của toàn hệ thống ngân hàng đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước, đạt cao nhất sau 4 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Ban lãnh đạo VietinBank cũng cho biết ngân hàng đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Vietcombank cho biết, tính đến ngày 30/6/2025, tín dụng toàn hệ thống Vietcombank đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cuối năm 2024. Nếu không bao gồm hơn 50.000 tỷ đồng dư nợ hỗ trợ VCB Neo, mức tăng đạt 7,5%. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, với tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1%.

Theo ông Tùng, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về quy mô vốn hoá và lợi nhuận, là NHTM dẫn đầu về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Lợi nhuận ngân hàng quý II/2025 khởi sắc Trong bối cảnh tín dụng tăng tốc trong quý II khi tính đến 30/6/2025 đã tăng 9,9% - mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, lợi nhuận ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong quý II/2025. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế quý II/2025 của các ngân hàng niêm yết tăng khoảng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó, MBS dự báo 5 ngân hàng sẽ có lợi nhuận quý 2/2025 tăng trưởng trên 20% là VPBank, Eximbank, VietinBank, HDBank và OCB. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định tăng trưởng tín dụng và kiểm soát nợ xấu là yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng. Ngoài ra, biên lãi ròng (NIM) phục hồi và áp lực trích lập dự phòng giảm bớt cũng là lý do giúp một số nhà băng ghi nhận lãi tăng tốt trong quý II này.