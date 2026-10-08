Cập nhật tỷ số Lion City Sailors vs CAHN mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Lion City Sailors đấu với CAHN thuộc Cúp C1 Đông Nam Á hôm nay.

Tối 8/10, Công An Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors ở Cúp C1 Đông Nam Á. Bàn thắng duy nhất xuất hiện ở phút 45+2, khi Perea thực hiện pha bứt tốc từ giữa sân, vượt qua cầu thủ đối phương rồi căng ngang để Artur đưa bóng vào lưới trống.

Đội bóng Việt Nam sau đó bảo vệ thành công lợi thế trước sức ép của chủ nhà trong hiệp hai. Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng. Mỗi bên kiểm soát 50% thời lượng bóng. Khác biệt nằm ở độ chính xác khi Công An Hà Nội có 4 lần dứt điểm trúng đích, còn Lion City Sailors không có cú sút nào đi trúng cầu môn. Lion City nhập cuộc chủ động, song Công An Hà Nội không lùi quá sâu và sẵn sàng đáp trả.

Phút 10, Artur sút chéo góc từ trước vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Cơ hội nguy hiểm nhất của chủ nhà trong hiệp một đến ở phút 33. Phaeton thoát xuống đối mặt sau đường chọc khe, nhưng Filip Nguyễn đọc tình huống tốt và ngăn đối phương ghi bàn. Khi hiệp một tưởng như sẽ kết thúc mà không có bàn thắng, Công An Hà Nội tạo ra khác biệt.

Phút 45+2, Perea tăng tốc từ giữa sân và vượt qua hai cầu thủ Lion City trước khi chuyền ngang thuận lợi. Artur có mặt đúng chỗ, dứt điểm vào khung thành bỏ trống để giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Sang hiệp hai, Lion City gia tăng sức ép và suýt gỡ hòa ở phút 71, song Văn Hậu kịp thời phá bóng. Những phút cuối, Công An Hà Nội giữ đội hình chắc chắn và không cho chủ nhà tạo ra cơ hội đủ rõ ràng. Chiến thắng 1-0 được bảo toàn đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Thông tin trước trận Lion City Sailors vs Công An Hà Nội

CLB Công An Hà Nội vừa trải qua trận đấu khó khăn tại AFC Champions League khi thất bại 1-4 trước Gamba Osaka. Dù nhập cuộc chủ động và có những tình huống lên bóng đáng chú ý, thầy trò HLV Mano Polking không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, thất bại tại đấu trường châu lục không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của đội bóng ngành Công an ở giải quốc nội.

Công An Hà Nội đối đầu với Lion City Sailors tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Tại V.League, CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 vòng đấu. Đội bóng của HLV Mano Polking lần lượt vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 1-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 và Đồng Nai 3-0. Đáng chú ý, CAHN ghi được 6 bàn thắng và vẫn giữ sạch lưới sau ba trận.

Trong khi đó, Lion City Sailors cũng đang tham dự sân chơi châu lục nhưng góp mặt ở AFC Champions League 2. Đại diện Singapore vừa cầm hòa BG Pathum United với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này tại giải quốc nội chưa thực sự thuyết phục.