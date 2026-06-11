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CẬP NHẬT: Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Team Học đường
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Dưới đây là gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2026.

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vì vậy cấu trúc và cách tiếp cận đề thi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 do Ban chuyên môn Tuyensinh247.com thực hiện, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo:

* Gợi ý đang tiếp tục được cập nhật

Gợi ý đáp án phía trên chỉ mang tính chất tham khảo, đáp án chính thức để phục vụ công tác chấm thi và xét tốt nghiệp sẽ do Bộ GD&ĐT công bố theo quy định.

Đối với môn Ngữ văn, đáp án chỉ đóng vai trò định hướng chấm thi. Thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm tốt với những cách diễn đạt, lập luận và cảm nhận khác nhau, miễn là bám sát yêu cầu của đề bài, bảo đảm tính logic và sức thuyết phục trong bài viết.

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