Cập nhật chiều 24/1: Đã có 16 ngân hàng công bố lợi nhuận, xuất hiện nhà băng tăng trưởng hơn 90 lần trong quý 4/2023

Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận toàn ngành với lợi nhuận trước thuế ước tính đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Top 5 lợi nhuận năm nay có sự góp mặt của Big 4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) và MB.



Lợi nhuận quý 4/2023 của các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt. Hiện Saigonbank (SGB) là ngân hàng có tăng trưởng cao nhất, lãi trước thuế quý 4/2023 đạt 84 tỷ đồng, gấp 92 lần cùng kỳ năm 2022. Khá nhiều ngân hàng tăng trưởng âm trong quý 4/2023 như VIB, MSB, TPB,...Ngoài ra một ngân hàng bị lỗ trong quý 4 năm nay.

Phần lớn ngân hàng tư nhân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do họ tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, khiến lợi nhuận bị co hẹp dù nhiều mảng kinh doanh vẫn có kết quả khả quan.

Riêng ngày 24/1 có hai ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 là VIB và MSB.

MSB: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 5.830 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 của MSB đạt 607 tỷ đồng, giảm 37% so với quý 4/2022. Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 5.830 tỷ đồng, tăng 0,7% so với năm 2022.

Trong năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt 12.289 tỷ đồng, tăng 14,9% so vớinăm trước. Trong khi đó chi phí hoạt động tăng 8,7% lên 4.812 tỷ đồng. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) có sự cải thiện từ 41,4% xuống 39,2%. Tuynhiên, việc tăng cường trích lập dự phòng rủi ro đã "ăn mòn" sâu lợi nhuận của MSB. Chi phí dự phòng năm 2023 của MSB ở mức 1.647 tỷ đồng, tăng tới244% so với năm 2022. Theo đó, lợi nhuận năm 2023 chỉ tăng 0,7% so với năm 2022 và không hoàn thành kế hoạch (6.300 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản MSB đạt 267.006 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cuốinăm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,6% và đạt 149.145 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 13%, đạt 132.350 tỷ đồng. Tỷ lệ CASA giảm mạnh từ 31,2% xuốngcòn 26,5%.

VIB: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.700 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của VIB đạt 10.703 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm trước. Các mảng kinh doanh của VIB đều có kết quả khả quan. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 16%, đạt 17.360 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh ngoài lãi như thanh toán, dịch vụ, ngoại hối, mua bán chứng khoán,...đều có tăng trưởng dương. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt 22.160 tỷ đồng, tăng 22,7%. Chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn với mức tăng 6,7%, ở mức 6.610 tỷ đồng. Theo đó, CIR có sự cải thiện đáng kể, từ 34,3% xuống còn 29,8%.

Tuy nhiên, VIB cũng đã tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên 4.846 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần năm 2022. Đây cũng là lý do chính khiến lợi nhuận năm 2023 chỉ nhỉnh hơn một chút so với năm 2022 mặc dù các mảng kinh doanh đều có lãi tăng trưởng dương.

Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 như Techcombank, LPBank, TPBank, BacABank, PGBank, Saigonbank, BaoVietBank.

Techcombank: Lợi nhuận trước thuế hơn 22.800 tỷ đồng, CASA đứng đầu ngành

Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2022. Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, vượt mục tiêu 22 nghìn tỷ mà cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội hồi tháng 4 năm ngoái.

Đặc biệt điểm sáng tiền gửi không kỳ hạn đã đưa Techcombank trở lại "đường đua" ngôi vị quán quân khi tỷ lệ CASA đạt 39,9%, so với 33,6% vào cuối quý 3, vượt mức 37,0% cuối năm 2022. So với đầu năm, số dư CASA của Techcombank tăng trưởng 37,0%, vượt xa mức tăng trưởng chung về tiền gửi.

LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 3.353 tỷ đồng, tăng tới 287% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24%. Đây là một trong những ngân hàng có tăng trưởng cao nhất trong quý 4.

Saigonbank báo lãi trước thuế quý 4 đạt 84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vỏn vẹn 1 tỷ. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 của Saigonbank đạt 332 tỷ, tăng 40%.

BacABank cũng có KQKD tích cực với lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 485 tỷ đồng, tăng 50%. Lãi trước thuế năm 2023 đạt 1.036 tỷ đồng, ngang với năm 2022.

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 là 630 tỷ đồng, giảm mạnh 67% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do nhà băng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của TPBank ở mức 5.589 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều so với năm 2022 (7.828 tỷ đồng).

BaoVietBank báo lãi trước thuế quý 4 đạt 56 tỷ đồng, nhỉnh một chút so với mức 54 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 nhà băng đạt 90 tỷ đồng, ngang với năm trước đó.

PGBank bị lỗ 5 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2022 có lãi tới 119 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 356 tỷ, giảm 30% so với năm 2022.