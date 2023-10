Cập nhật chiến sự Israel-Hamas: Gần 1.000 thiệt mạng ở Israel và Dải Gaza

Ngày 8/10, Chiến dịch Cơn bão Al-Aqsa, do Lữ đoàn cảm tử al-Qassam, cánh quân sự của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas phát động chống lại sự chiếm đóng của Israel, đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp. Chiến sự ác liệt đã khiến gần 1.000 người thiệt mạng bao gồm cả lực lượng hai bên và dân thường, trong khi hàng nghìn người khác bị thương.

Giao tranh giữa Israel và phong trào Hamas bước sang ngày thứ hai liên tiếp. Ảnh: Skynews

Truyền thông Israel cho biết cho đến nay đã có hơn 600 người Israel thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Theo truyền thông Israel, phong trào Hamas cũng đã bắt giữ 100 người Israel kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công.



Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục triển khai chiến dịch “Gươm sắt” tấn nhiều khu vực khác nhau ở Dải Gaza để đáp trả Hamas. Bộ Y tế Palestine thông báo, số người chết ở Gaza đã tăng lên 313 người vào ngày 8/10, trong đó có 20 trẻ em. Ngoài ra có khoảng 1.990 người khác bị thương ở mức độ khác nhau.

Đáng chú ý trong ngày 8/10, Nội các Israel đã chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh ở nước này sau các cuộc tấn công của Hamas. Chính quyền Israel cũng ban bố tình trạng báo động tối đa tại tất cả đại sứ quán Israel trên khắp thế giới do các sự kiện ở Gaza, đồng thời chỉ thị tất cả đại sứ Israel trên thế giới không rời khỏi nhà của họ do lo ngại vấn đề an ninh.

Trong bối cảnh căng thẳng Israel-Palestine leo thang quanh khu vực Gaza và lo ngại ngày càng tăng về việc mở rộng các cuộc đối đầu, trong ngày 8/10, một cảnh sát Ai Cập đã nổ súng nhằm vào một nhóm du khách người Israel ở thành phố Alexandria thuộc miền Bắc nước này, khiến 3 người thiệt mạng.