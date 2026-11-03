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Cặp mỹ nhân showbiz - cầu thủ "khẩu chiến" căng thẳng trên Instagram vào đêm qua, hôn nhân đã "toang" sau 3 năm cưới

Vy Anh
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Nữ diễn viên này mắng chồng là kẻ đểu giả và nói dối quen mồm. Trong khi đó, nam cầu thủ lại thẳng thắn cho biết anh đã cưới nhầm vợ.

Ngày 3/10, tờ Sohu đưa tin vợ chồng nữ diễn viên Phương Vịnh Lâm và cầu thủ bóng rổ Trần Trương Mẫn đang trên bờ vực đổ vỡ. Đêm qua (2/10), Phương Vịnh Lâm đã đăng đàn chỉ trích chồng trên trang cá nhân. Cô mắng Trần Trương Mẫn là kẻ đểu giả, nhiều lần nói dối vợ.

Không chỉ vậy, nữ diễn viên SN 1988 còn tố cáo chồng sống giả tạo, trước mặt công chúng tỏ ra là người cha yêu thương con gái nhưng sau lưng lại chẳng màng đến sức khỏe của con. Theo Phương Vịnh Lâm, mỗi khi cô nhờ chồng chăm con phụ, Trần Phương Mẫn đều 1 tay bế em bé, 1 tay cấm điếu thuốc nhả khói phì phèo vào đứa trẻ sơ sinh. "Tôi chọn sai người để kết hôn rồi!. Anh ta là kẻ có xu hướng trốn tránh trách nhiệm, lòng tự trọng cao nhưng chưa đủ trưởng thành về mặt tâm lý", Phương Vịnh Lâm viết.

- Ảnh 1.

Phương Vịnh Lâm chỉ trích chồng là kẻ đểu giả, nói dối quen thói. Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, Trần Trương Mẫn cũng gay gắt đáp trả vợ, cho biết bản thân cũng đã lấy sai người: "Một cô gái luôn xây dựng hình tượng nữ thần cho bản thân, khi mất kiểm soát cảm xúc thực sự rất khó để người khác đối phó. Không biết có phải tôi đã chọn sai vợ hay không?".

Màn đấu khẩu công khai giữa hai vợ chồng ngôi sao xứ Hương Cảng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, từ những lời công kích qua lại giữa Phương Vịnh Lâm và Trần Trương Mẫn, nhiều người nhận xét mâu thuẫn hôn nhân giữa cặp đôi dường như đã tích tụ từ lâu và nay mới bùng phát dữ dội.

- Ảnh 2.

Trần Trương Mẫn cũng không vừa gì. Sau khi bị vợ mắng chửi công khai trên MXH, anh thẳng thắn cho biết mình đã cưới nhầm người. Ảnh: HK01.

Phương Vịnh Lâm từng là vận động viên bóng rổ. Sau khi giải nghệ, cô vào showbiz đóng phim và làm MC cho nhiều show truyền hình. Phương Vịnh Lâm được mệnh danh là "Châu Tú Na phiên bản trẻ". Trong khi đó, Trần Trương Mẫn cao 1m91, thi đấu cho đội bóng rổ Nam Hoa. Ngoài ra, anh còn làm việc trong lĩnh vực quản lý các dự án thiết kế nội thất, đồng thời từng là thành viên nhóm nhạc nam 4anda.

Phương Vịnh Lâm nhận lời cầu hôn của Trần Trương Mẫn vào tháng 11/2023. Chỉ một tháng sau, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ. Tháng 4/2025, Phương Vịnh Lâm thông báo mang thai con đầu lòng. Đến ngày 1/8 cùng năm, cô hạ sinh con gái và đặt tên bé là Railey. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đón con đầu lòng, cuộc hôn nhân của cặp đôi lại xảy ra bất hòa sâu sắc.

- Ảnh 3.

Cặp đôi xảy ra mâu thuẫn gay gắt sau 3 năm về chung nhà. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, On

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Tags

Trương Mẫn

hôn nhân

Bóng rổ

showbiz

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