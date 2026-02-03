Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Sự kiện diễn ra vào ngày 1/2 tại Trường Đại học VinUni; khép lại hành trình tranh tài kéo dài hơn 4 tháng với hàng nghìn học sinh đến từ 34 tỉnh, thành cả nước.

Giải Nhất bảng Tiếng Việt thuộc về đội Sọ Dừa gồm hai thí sinh Trà Thị Hậu Giang và Biện Huỳnh Cẩm Giang (Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk) với ý tưởng thảm lọc dầu làm từ tóc thải và xơ dừa. Giải pháp này góp phần hấp thụ dầu mỡ, giảm ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng rác thải sinh học theo hướng bền vững.

Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh có đội thi đoạt Giải Quán quân, sau 2 năm liên tiếp ghi danh ở Giải Á quân.

Giải Nhất bảng Tiếng Anh là đội Cropspiracy gồm hai thí sinh Cao Khánh Nguyên và Hồ Đức Minh (Trường THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội). Với chủ đề tranh biện vòng Chung kết là tầm quan trọng của triển khai thúc đẩy di chuyển xanh, đội thi đã ghi dấu ấn với những lập luận rõ ràng, sắc bén, đầy sức thuyết phục để giành ngôi vị cao nhất.

Đội Thống Nhất (phải) và 29.09 về Nhì tại Chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Mỗi đội quán quân sẽ nhận được giải thưởng có tổng trị giá 3,3 tỷ đồng, bao gồm: phần thưởng hiện kim 50 triệu đồng, một suất học bổng 100% cho chương trình cử nhân tại Trường Đại học VinUni áp dụng cho tất cả các ngành học, một xe máy điện VinFast, một kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nha Trang 3 ngày 2 đêm dành cho bốn người (bao gồm chi phí khách sạn, ăn sáng và vé vui chơi tại VinWonders).

Các đội thi đoạt Giải Ba và Giải Khuyến khích tại chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3.

Nhận định về kết quả chung cuộc, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết, vòng Chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh đã thực sự chạm tới cảm xúc của BGK, khi mỗi phần trình bày và tranh biện đều mang theo sự trăn trở, trách nhiệm và khát vọng thay đổi của các em dành cho môi trường sống xung quanh.

"Từ những ý tưởng sống xanh gần gũi, giàu tính thực tiễn ở bảng Tiếng Việt, đến các màn tranh biện theo hình thức Nghị viện Anh (BP) đầy bản lĩnh và chiều sâu tại bảng Tiếng Anh, các đội thi đã cho thấy một thế hệ trẻ không thờ ơ trước những thách thức của phát triển bền vững. Với Quỹ Vì tương lai xanh, những ‘tiếng nói xanh’ hôm nay không chỉ dừng lại ở cuộc thi, mà là những hạt mầm của nhận thức và hành động - để từ đó, từng bước lan tỏa những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội trong tương lai", TS Lê Thái Hà chia sẻ.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh - Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) giai đoạn 2023-2028. Sau 3 mùa tổ chức thành công, Tiếng nói Xanh ngày càng khẳng định vị thế là một sân chơi trí tuệ hấp dẫn đối với đông đảo học sinh cả nước, trở thành nền tảng khuyến khích thế hệ trẻ chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, góc nhìn mới mẻ, độc đáo trong hành trình hướng đến mục tiêu chung ‘Net Zero’ của đất nước.

Kết quả chung cuộc Tiếng nói Xanh lần 3:

Bên cạnh các đội thi giành Giải Nhất, các giải thưởng còn lại thuộc về:

Giải Nhì: Thống Nhất (THPT Vinschool Ocean Park, Hà Nội) – bảng Tiếng Việt; 29.09 (THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) – Tiếng Anh.

Giải Ba: Vòng Sắn (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Soy Milk (THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng) - bảng Tiếng Việt; Eco Wonderers (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang) và Cool Cucumbers (THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh) - bảng Tiếng Anh.

Giải Khuyến khích: White Heart (THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Ninh), Slavik (THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long), LALC ECODAILYH (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Cỏ xanh (THPT Đakrông, Quảng Trị) - bảng Tiếng Việt; Eco Sparks (THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh và THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Economads (THPT Nguyễn Văn Trỗi, Khánh Hòa), Vico (THPT Vinschool Central Park, TP. Hồ Chí Minh) và Pioneers (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) – tiếng Anh.

Giải "Trường có sự hưởng ứng cao nhất": Trường THPT A Duy Tiên (Ninh Bình) và Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng). Mỗi đơn vị sẽ được nhận phần thưởng bằng hiện vật có giá trị tương đương 50 triệu đồng.