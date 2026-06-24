Cấp dưới khai được Tổng giám đốc Cty Nam Triệu hỏi mượn tài khoản để nhận tiền tham ô

Nhân viên cấp dưới của Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu khai, khi “sếp” đề nghị cho mượn tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền, ông buộc phải “phục tùng mệnh lệnh”.

"Sếp chỉ đạo mới dám làm"

Chiều 24/6, Hội đồng xét xử dành thời gian cho Kiểm sát viên, Luật sư tham gia xét hỏi 17 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Nam Triệu, Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.

Trả lời câu hỏi liên quan chủ trương "nâng khống" giá thiết bị, bị cáo Phan Hồng Ngân (cựu kế toán Công ty Nam Triệu – người trực tiếp tham gia lập thỏa thuận giá và hợp đồng với các đơn vị gia công) khai các nhà cung cấp hay gia công thuê thiết bị đều là đối tác lâu năm của lãnh đạo nên mức giá đều do Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hưng quyết.

Bị cáo Ngân dẫn chứng, một chiếc tay nắm cửa được đối tác báo giá 5.100 đồng/chiếc nhưng ông Hưng chỉ đạo ghi trong hợp đồng gần 19.000 đồng/chiếc. Sau khi thanh toán, đối tác phải hoàn lại phần chênh lệch hơn 13.000 đồng mỗi chiếc cho Công ty Nam Triệu.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Tương tự, các vụ mua sắm khác như sơn, giá súng, thép, cánh tủ..., cũng được thực hiện giống nhau. Dù giá mỗi sản phẩm chỉ chênh vài nghìn đồng nhưng với số lượng hàng chục nghìn sản phẩm, khối lượng hàng trăm tấn, đã tạo ra khoản tiền “chênh” rất lớn.

Năm 2021, bị cáo Nguyễn Văn Hưng nhậm chức tại Công ty Nam Triệu nhưng vẫn tiếp tục “can thiệp” vào hoạt động của Xí nghiệp X30 với các hợp đồng lớn hơn như sản xuất ghế thẩm vấn, hàng rào cơ động, trong đó khoản chênh lệch mỗi sản phẩm bị nâng lên tới vài triệu đồng.

Bị cáo Ngân khai dù biết mọi thay đổi khi giao dịch phải được thể hiện trên hợp đồng, nhưng "sếp phải chỉ đạo mới được làm, chứ không thì ai dám nhận".

Cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30 Nguyễn Ngọc Tính cũng khai, khoản tiền chênh lệch do Ngân mang về đều không có hóa đơn, chứng từ. Số tiền này để ngoài sổ sách kế toán, chỉ theo dõi bằng một file Excel và được xuất chi cho hoạt động "ngoại giao, tiếp khách" theo chỉ đạo miệng của Hưng.

Trong khi, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Tú (cựu Kế toán trưởng) cho hay, bị cáo Ngân mang tiền về đưa cho Tính, còn việc chi thế nào theo chỉ đạo của sếp, chi xong mới báo cáo cho Tú biết, chứ không cho vào sổ sách kế toán.

Nguyễn Thị Cẩm Tú khẳng định, mình không được quyết định chi tiêu, việc này thuộc thẩm quyền của thủ quỹ và lãnh đạo.

Chồng phủ nhận tội, vợ nộp khắc phục 4,5 tỷ đồng

Tại tòa hôm nay ghi nhận, dù ông Nguyễn Văn Hưng (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu) phản bác mọi cáo buộc “tham ô tài sản”, đổ lỗi cho cấp dưới làm sai nhưng vợ ông ngồi cuối khán phòng cho biết, đã nộp khắc phục 4,5 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan điều tra.

Nhóm bị cáo tại tòa.

Cùng trả lời xét hỏi, một cán bộ của Xí nghiệp X30 cho hay, trước đây, khi còn giữ cương vị Phó giám đốc, ông được bị cáo Hưng hỏi mượn tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền.

"Vì là cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên nên tôi gọi điện yêu cầu bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30) chuyển 1 tỷ đồng. Qua điện thoại thấy Tính thắc mắc 'sao chuyển nhiều thế anh' nhưng không biết giải thích ra sao, chỉ nói 'đây là chỉ đạo'". Sau khi tiếp nhận tiền từ Tính, ông rút đưa toàn bộ cho Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hưng. Khoản tiền ấy ông hoàn toàn không biết nguồn gốc từ đâu, cũng không biết Hưng, Tính nói chuyện thế nào.

Một người khác là đại diện hợp pháp của Xí nghiệp X30 cho biết, trước khi ra dự phiên tòa, bộ phận công đoàn Xí nghiệp X30 có đơn bày tỏ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo.

Về khoản tiền thiệt hại 23,8 tỷ đồng quy kết trong cáo trạng, đại diện Xí nghiệp X30 tham khảo ý kiến nhưng lãnh đạo nhắc "không nêu quan điểm gì”.