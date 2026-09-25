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Cặp đôi Việt phim giả tình thật yêu nhau mà như uống thuốc trường sinh, nói U40 với U50 ai tin?

Mộng Du
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Yêu đúng người là trẻ và đẹp ra đây sao?

Tối 24/9, thảm đỏ premiere Trại Buôn Người tại Hà Nội quy tụ hàng loạt cái tên đình đám của Vbiz như Steven Nguyễn, Á hậu Minh Kiên, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Tô Dũng, Huỳnh Anh, Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu... Giữa dàn cast cực hot cùng dàn khách mời đình đám, sự xuất hiện của cặp đôi vừa công khai hẹn hò Việt Anh và Quỳnh Nga đã khiến người hâm mộ xuýt xoa vì quá đẹp đôi.

Cặp đôi Việt phim giả tình thật yêu nhau mà như uống thuốc trường sinh, nói U40 với U50 ai tin?- Ảnh 1.

Êkip phim Trại Buôn Người tại buổi premiere

Việt Anh - Quỳnh Nga sánh đôi

"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, trẻ trung rạng rỡ ở tuổi 38. Diện chiếc váy ngắn cúp ngực tông xanh nhấn nhấn nhá thêm nơ trắng trước ngực, nữ diễn viên khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả cùng vóc dáng gợi cảm trứ danh. Mái tóc búi cao gọn gàng càng làm tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt không tì vết của cô nàng.

Sánh bước bên bạn gái, nam thần màn ảnh Việt Anh chọn phong cách tối giản nhưng khỏe khoắn, năng động. Anh diện áo thun oversize basic phối cùng quần suông đen cá tính. Sự kết hợp đơn giản này không chỉ giúp Việt Anh trông "hack tuổi" - nhìn không ai nghĩ đã 45 tuổi - mà còn thoải mái và đồng điệu bên cạnh vẻ quyến rũ, điệu đà của Quỳnh Nga.

Cặp đôi Việt phim giả tình thật yêu nhau mà như uống thuốc trường sinh, nói U40 với U50 ai tin?- Ảnh 2.

U40 và U50 mà quá trẻ trung

Cặp đôi Việt phim giả tình thật yêu nhau mà như uống thuốc trường sinh, nói U40 với U50 ai tin?- Ảnh 3.

Yêu vào nhuận sắc cả đôi hẳn ra

Hiện tại, Việt Anh và Quỳnh Nga đang là một trong những cặp đôi mới nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc nhất của Vbiz. Mối nhân duyên của cặp đôi bắt đầu từ cuối năm 2019 khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Sinh Tử. Những màn tung hứng ăn ý cùng phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh của Việt Anh và Quỳnh Nga đã khiến khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền". Sau bộ phim, cả hai có gần 7 năm vướng tin đồn "phim giả tình thật" khi liên tục bị bắt gặp đi du lịch chung cùng nhóm bạn thân và có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hai ngôi sao đều phủ nhận và khẳng định chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp tri kỷ.

Cặp đôi Việt phim giả tình thật yêu nhau mà như uống thuốc trường sinh, nói U40 với U50 ai tin?- Ảnh 5.

Cặp đôi nên duyên từ Sinh Tử. (Ảnh: NSX)

Đến giữa tháng 7 vừa rồi, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng lúc đăng tải video ghi lại chuyến du lịch lãng mạn tại Nga với hàng loạt cử chỉ tình cảm ngọt ngào. Ngay sau đó, Việt Anh lên tiếng chính thức xác nhận cả hai đã hẹn hò được khoảng một năm. Anh cho biết đây là thời điểm thích hợp và chín muồi để công khai mối quan hệ, giúp cả hai thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng cũng như thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân.

Cặp đôi Việt phim giả tình thật yêu nhau mà như uống thuốc trường sinh, nói U40 với U50 ai tin?- Ảnh 6.

Ảnh: FBNV

Sau khi công khai, Quỳnh Nga và Việt Anh đang tận hưởng cuộc sống tình cảm một cách hạnh phúc, tự nhiên và hoàn toàn không đặt áp lực lên chuyện kết hôn. Quỳnh Nga cũng tiết lộ một thông tin khiến khán giả vô cùng hào hứng là cả hai đã cùng nhau góp tiền mua nhà để xây dựng tổ ấm chung, song vẫn muốn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Tags

Việt Anh

Quỳnh Nga

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