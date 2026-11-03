Cặp đôi Vbiz khui phong bì mừng cưới lên đến 10 tỷ đồng, ai dè mất sạch 9 tỷ vì một sai lầm?

Cả hai đã có màn nhầm lẫn "dở khóc dở cười" khi khui phong bì trong ngày cưới.

Trong những đám cưới của sao Việt, bên cạnh không gian tiệc xa hoa, sính lễ hoành tráng hay dàn khách mời đình đám, tiền mừng cưới cũng là chủ đề khiến cư dân mạng tò mò. Mới đây, câu chuyện khui phong bì của vợ chồng diễn viên Phương Hằng bất ngờ được nhắc lại và thu hút sự chú ý bởi màn nhầm lẫn khó tin. Chỉ trong vài phút, cặp đôi từ cảm giác sắp trở thành chủ nhân của khoản tiền gần 10 tỷ đồng đã phải đối diện với sự thật hoàn toàn khác.

Cụ thể, trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, Phương Hằng từng kể lại chuyện hai vợ chồng ngồi đếm tiền mừng cưới ngay trong đêm tân hôn. Khi cộng tổng số tiền, Anh Tâm thông báo với vợ một con số khiến cô không khỏi choáng váng. Nữ diễn viên hào hứng kể: "Tụi em ngồi đếm tiền, sau khi cộng tiền lại thì Anh Tâm báo cho em con số em muốn bật ra khỏi ghế luôn. Anh báo em: 'Gần 10 tỷ vợ ơi'. Nhưng mọi người có tin không, em thì không tin. Hóa ra mỗi con số ông ấy ghi vào đều dư 1 số 0 ở cuối".

Diễn viên Anh Tâm và Phương Hằng về chung một nhà vào năm 2017, đám cưới có nhiều sao Việt tham dự

Thì ra trong quá trình ghi chép và cộng tiền, Anh Tâm đã vô tình thêm một số 0 vào mỗi con số. Vì vậy, khoản tiền gần 10 tỷ đồng mà hai vợ chồng tưởng tượng ra thực chất chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng. Màn nhầm lẫn khiến cả hai có phen mừng hụt, nhưng cũng trở thành kỷ niệm hài hước khó quên sau ngày cưới. Dẫu vậy, với khoảng 1 tỷ đồng tiền mừng, đây vẫn là con số đáng kể và cho thấy tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp dành cho cặp đôi.

Anh Tâm nhầm lẫn ghi thêm một số 0 nên tổng tiền mừng cưới lên đến 10 tỷ đồng

Phương Hằng và Anh Tâm tổ chức đám cưới vào năm 2017 sau nhiều năm hẹn hò. Hôn lễ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Tú Vi, Gia Bảo... Sau gần một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn đồng hành bên nhau trong công việc lẫn cuộc sống riêng. Phía sau những khoảnh khắc vui vẻ, cặp đôi cũng từng trải qua không ít áp lực, đặc biệt là câu chuyện con cái.

Phương Hằng từng thừa nhận bản thân có những lúc lo lắng về việc sinh con, nhưng may mắn luôn nhận được sự động viên từ ông xã. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi may mắn có chồng tâm lý, luôn động viên vợ vượt qua mọi nỗi sợ. Anh Tâm từng nói một câu khiến tôi xúc động, rằng hôn nhân quan trọng nhất là nghĩa vợ chồng, sự hòa hợp, yêu thương lẫn nhau, nếu không có con cũng chẳng sao". Hiện tại, cặp đôi đã có con gái đầu lòng.

Cặp đôi đã chào đón em bé đầu lòng sau 8 năm trông ngóng

Về sự nghiệp, Phương Hằng bén duyên với nghệ thuật từ năm 2009 khi tham gia bộ phim Thứ Ba Học Trò với một vai diễn nhỏ. Một năm sau, cô có vai chính đầu tay trong Thụy Khúc, từng bước xây dựng chỗ đứng trên màn ảnh. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, nữ diễn viên thường được giao những vai có tính cách trong sáng, gần gũi. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất tự nhiên và sự tiến bộ qua từng dự án mới là yếu tố giúp cô duy trì sức hút với khán giả.

Trong hơn 16 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Hằng đều đặn góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, đảm nhận cả vai phụ lẫn vai thứ chính. Cô được đông đảo khán giả biết đến hơn qua vai Minh - em gái của nhân vật do Lê Phương và Thúy Ngân đảm nhận trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong dự án 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, có dịp tái hợp với Thúy Ngân và nhận được sự quan tâm của người xem.

Anh Tâm hơn vợ 3 tuổi, từng được khán giả biết đến qua những ca khúc như Lại Gần Hôn Anh, Để Em Rời Xa. Anh từng có giai đoạn hạn chế hoạt động nghệ thuật, từng chia sẻ về những khó khăn liên quan đến sức khỏe tinh thần và tình trạng tăng cân. Thời gian gần đây, ngoại hình gầy đi rõ rệt của anh cũng khiến một bộ phận khán giả chú ý và bày tỏ sự lo lắng.

Phương Hằng được khen ngày càng xinh đẹp, nhuận sắc

Cặp đôi có hôn nhân bình yên bên cạnh em bé đầu lòng

Ảnh: FBNV