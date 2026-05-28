Cặp đôi Vbiz bị soi 1001 hint hẹn hò: Nhà trai visual chuẩn vàng ngọc châu báu, nhà gái 14 tuổi nổi khắp cả nước

Từ màn ảnh ra đời thực, chuyện phim giả tình thật lúc nào cũng là đề tài khiến netizen Việt đứng ngồi không yên. Những ngày gần đây, cái tên được cư dân mạng réo gọi nhiều nhất chính là cặp đôi Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh sau loạt hint xuất hiện dày đặc từ mạng xã hội cho tới các sự kiện quảng bá phim dù Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã khép lại.

Từ phim tình cảm tới loạt hint tình thật gây bão mạng xã hội

Cặp đôi đóng chung trong phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, trong phim, Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh vào vai một đôi yêu nhau, có chuyện tình vừa ngọt ngào vừa nhiều biến cố. Ngay từ những tập đầu lên sóng, phản ứng hóa học giữa cả hai đã được khán giả khen ngợi vì quá tự nhiên, ánh mắt và cách tương tác đều tạo cảm giác như một cặp đôi thật ngoài đời. Chính điều này cũng khiến loạt nghi vấn phim giả tình thật bùng nổ trên mạng xã hội.

Không chỉ thân thiết khi ghi hình hay trong hậu trường, cả hai còn liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quảng bá phim. Những khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng chăm sóc, tương tác thân thiết với Thùy Anh nhanh chóng bị netizen zoom cận cảnh. Trong nhiều clip lan truyền trên TikTok, nam diễn viên còn bị bắt gặp luôn hướng ánh mắt về phía bạn diễn, tạo cảm giác đặc biệt hơn mức đồng nghiệp thông thường.

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn soi ra việc cả hai sử dụng đồ đôi. Đặc biệt, chi tiết gây chú ý nhất nằm ở kênh broadcast Instagram cá nhân của cả hai. Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh từng đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý, có nội dung như đang đối đáp qua lại việc đang "nhớ nhau". Thùy Anh thậm chí còn công khai chuyện mình đã có người yêu trong một bình luận gần đây.

Dĩ nhiên, hiện tại tất cả vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, với độ đẹp đôi và chemistry bùng nổ, Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh vẫn đang là cặp đôi được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền nhất nhì thời điểm hiện tại.

Nam thần visual điện ảnh gây sốt sánh đôi nữ diễn viên từng nổi đình đám từ năm 14 tuổi

Nếu Thùy Anh vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình suốt nhiều năm qua thì Trần Ngọc Vàng lại được xem là một trong những nam diễn viên trẻ sở hữu visual nổi bật bậc nhất hiện nay. Nam diễn viên gây ấn tượng với gương mặt điện ảnh, đường nét thư sinh, quyến rũ và chiều cao nổi bật. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả còn ví vẻ ngoài của anh là kiểu đúng chất vàng ngọc châu báu, y như chính cái tên của nam diễn viên.

Hai năm trở lại đây, Trần Ngọc Vàng liên tục ghi dấu với nhiều dự án phim và nhanh chóng trở thành gương mặt được các đạo diễn yêu thích. Ngoài khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, anh còn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ hình tượng nam thần đời thực. Chính ngoại hình nổi bật cùng vibe “bạn trai quốc dân” khiến mỗi lần đứng cạnh bạn diễn nữ, Trần Ngọc Vàng đều dễ tạo hiệu ứng couple cực mạnh.

Trong khi đó, Thùy Anh lại là gương mặt quen thuộc với khán giả từ khi mới 14 tuổi. Nữ diễn viên nổi đình đám trên toàn quốc nhờ sitcom Bộ Tứ 10A8, một trong những bộ phim tuổi teen đình đám nhất màn ảnh Việt giai đoạn cuối những năm 2000. Khi ấy, Thùy Anh gây chú ý nhờ vẻ ngoài cá tính, đáng yêu cùng nét diễn tự nhiên đúng chất học sinh tuổi mới lớn.

Sau thành công từ Bộ Tứ 10A8, Thùy Anh có thời gian chuyển hướng hình tượng mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cô liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình với hình ảnh gợi cảm, cá tính. Không còn là cô bé tuổi teen ngày nào, Thùy Anh hiện tại được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc sắc sảo và phong cách khá riêng của Vbiz.