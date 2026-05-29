Cặp đôi Vbiz 18 năm trước cầu hôn - 18 năm sau mới thành vợ chồng: Toàn chiến thần hack tuổi vừa đẹp vừa giỏi

18 năm trước cầu hôn dang dở, 18 năm sau chính thức thành vợ chồng trên màn ảnh

Gần 20 năm trước, Hồng Ánh - Lương Thế Thành từng khiến khán giả mê mẩn khi vào vai Thiện và Vy trong bộ phim truyền hình đình đám Mùi Ngò Gai phần 3. Sau hàng loạt biến cố, chuyện tình của cặp đôi đi đến cái kết ngọt ngào bằng màn cầu hôn đầy xúc động. Thế nhưng, khán giả năm ấy vẫn chưa bao giờ được thấy một đám cưới trọn vẹn của Vy và Thiện, khiến chuyện tình này luôn để lại cảm giác đẹp mà tiếc nuối.

Và giờ đây, sau 18 năm, màn tái hợp của họ trong Mesdames Thanh Sắc lại khiến netizen rần rần. Lần này, Hồng Ánh và Lương Thế Thành chính thức vào vai vợ chồng thật sự trên màn ảnh với hai nhân vật Madame Sắc và Bá Dũng. Theo thông tin từ ekip, phim lấy cảm hứng từ những vụ đánh ghen chấn động Sài Gòn thập niên 1960, mang màu sắc kịch tính, đầy u ám, nơi tình yêu, quyền lực và lòng ghen tuông đẩy các nhân vật vào vòng xoáy bi kịch.

Trong phim, Madame Sắc là bà chủ vũ trường Kim Đô quyền lực, giàu có và đầy tham vọng, còn Bá Dũng là người đàn ông mắc kẹt giữa người vợ quyền lực và mối quan hệ đầy cám dỗ với vũ nữ Cầm Thanh do Thanh Hằng thủ vai.

Tạo hình của cặp đôi trong phim

Trailer đầu tiên của phim đã hé lộ hàng loạt phân cảnh căng thẳng từ đấu súng, đánh ghen, tạt axit cho tới những màn đối đầu nghẹt thở giữa các nhân vật. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Madame Sắc và Bá Dũng được dự đoán sẽ là tâm điểm drama bởi đây không phải kiểu vợ chồng êm đềm, mà là cuộc hôn nhân đầy kiểm soát, nghi kỵ và tổn thương.

Điều khiến nhiều khán giả thích thú nhất chính là cảm giác như Thiện và Vy năm nào cuối cùng cũng về chung một nhà, chỉ có điều lần này họ bước vào một cuộc tình trưởng thành hơn, dữ dội hơn và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Một người trẻ mãi không già, một người đẹp sang suốt hơn 20 năm

Không chỉ gây chú ý vì màn tái hợp sau gần hai thập kỷ, Lương Thế Thành và Hồng Ánh còn khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng hack tuổi quá đáng sợ. Ở tuổi ngoài 40, Lương Thế Thành vẫn giữ được ngoại hình phong độ, gương mặt gần như không thay đổi nhiều so với thời đóng Mùi Ngò Gai. Nam diễn viên còn đang trở thành cái tên cực hot trở lại nhờ hiệu ứng của Bóng Ma Hạnh Phúc, bộ phim giúp anh gây sốt mạng xã hội với hình tượng người đàn ông vừa điềm tĩnh vừa bí ẩn. Thành công đó cũng khiến khán giả kỳ vọng rất lớn vào vai Bá Dũng trong Mesdames Thanh Sắc - một nhân vật được chính anh tiết lộ là có nội tâm phức tạp, ít thoại nhưng đầy giằng xé tâm lý.

Trong khi đó, Hồng Ánh lại là kiểu mỹ nhân càng lớn tuổi càng đẹp sang. Không cần cố gồng để trẻ trung, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái điện ảnh rất riêng với gương mặt sắc sảo, ánh mắt đầy chiều sâu và khí chất mà lớp diễn viên trẻ khó thay thế. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Ánh vẫn luôn được xem là biểu tượng của dòng diễn viên thực lực, vừa có nhan sắc bất biến, vừa có khả năng biến hóa đáng nể trên màn ảnh. Màn tái hợp lần này vì vậy mà giống như cuộc hội ngộ của hai ngôi sao truyền hình từng đi qua cả thanh xuân của rất nhiều khán giả Việt.