Cặp đôi vàng showbiz vừa ra toà ly hôn sau 20 năm cưới

Cả MXH hiện săm soi triệt để những dấu hiệu rạn nứt của cặp đôi vàng này ngay trước thời điểm công bố tin ly hôn.

Cặp đôi vàng showbiz Mỹ Alan Ritchson (phim Thị Trấn Smallville) và bà xã - Catherine Ritchson đã có cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài 2 thập kỷ khiến bao người ngưỡng mộ. Những tưởng họ sẽ sống đến “đầu bạc răng long”, ai dè mới đây lại bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng khắp nơi.

Theo đó, trong sáng 13/9, tờ Pagesix đưa tin Alan Ritchson - Catherine Ritchson đã tuyên bố đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sau 20 năm chung sống thông qua 1 bài đăng chung trên Instagram vào hôm thứ Bảy (theo giờ địa phương).

Alan Ritchson - Catherine Ritchson ly hôn sau 2 thập kỷ bên nhau. Ảnh: Pagesix

Bài đăng chung của cặp đôi 1 thời có nội dung như sau: “Chúng tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân và tiếp tục phối hợp cùng nhau theo 1 cách khác (cùng nuôi dạy con cái). Chúng tôi vẫn còn tình bạn, sẵn sàng dành cho nhau sự bao dung, đồng thời cam kết nỗ lực hết sức mình trong quá trình nuôi dạy các con. Đây có thể được xem là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể dành cho nhau và cho các con. Thời gian tiếp theo, chúng tôi muốn dành cho nhau khoảng không gian riêng để có thể hoàn thiện bản thân và đi trên con đường mình đã chọn. Sự thay đổi đột ngột này đã đủ khó khăn rồi. Hy vọng mọi người hãy cho chúng tôi không gian riêng tư trong khoảng thời gian này. Sức khỏe và niềm hạnh phúc của gia đình 2 bên sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, 3 đứa con trai tuyệt vời và đáng quý Calem, Edan và Amory sẽ luôn là trung tâm trong thế giới của chúng tôi”.

Cũng trong bài đăng thông báo ly hôn mới đây, Alan Ritchson - Catherine Ritchson còn hoài niệm về chặng đường đã qua: “Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành, rồi sau đó cùng nhau xây dựng 1 gia đình chung”.

Dù hiện tại mới chính thức xác nhận chia tay, nhưng trên thực tế, Ritchson đã nộp đơn ly hôn Catherine ngay từ tháng 12 năm ngoái. Thông tin này khiến cho công chúng “bật ngửa”, bởi lẽ hồi tháng trước Catherine có chia sẻ 1 bài đăng trên Instagram thông báo chuyện gia đình mình hiện có mặt ở Philadelphia, cho thấy vợ chồng cô đã chuyển đến đây vào thời điểm tài tử Alan Ritchson ghi hình cho phần 4 của bộ phim Reacher. Ngẫm lại mọi chuyện, công chúng tới nay đồng loạt nhận định rằng khi ấy bà xã đang cố gắng hàn gắn với Alan Ritchson sau khi bị nam diễn viên đệ đơn ly dị lên tòa án.

Hóa ra Ritchson đã đệ đơn ly dị ngay từ cuối năm ngoái. Ảnh: Pagesix

Đến nay, “thánh soi” đã lục lại những bài đăng gần nhất của cặp đôi 1 thời và phát hiện ra những dấu hiệu rạn nứt hiếm hoi giữa họ. Cụ thể cách đây không lâu, Catherine Ritchson đã chia sẻ bức ảnh selfie kèm theo bài đăng trên Instagram nhằm thông báo về chuyến đi du lịch 1 mình mà không có tài tử Alan Ritchson ở cạnh bên. Từ đây, khán giả đưa ra suy đoán rằng sao nam Thị Trấn Smallville đã ly thân với người bạn đời ngay từ thời điểm đó.

Alan Ritchson sinh năm 1982, chính thức bước chân vào làng giải trí Mỹ khi vừa tròn 22 tuổi. Trong suốt sự nghiệp đóng phim, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh đáng chú ý như Thị Trấn Smallville, The Hunger Games: Catching Fire, Titans, Reacher,...

Nam tài tử 8X lần đầu gặp Catherine Ritchson trong lớp múa ba lê khi còn học cấp 3. Khi ấy, Catherine thường mang bánh quy cho Alan Ritchson trước các buổi biểu diễn, và giữa họ đã dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau theo thời gian.

Ritchson và Catherine kết hôn hồi tháng 5/2006 và cùng nhau đón chào 3 cậu con trai Calem, Edan, Amory lần lượt vào các năm 2012, 2013 và 2015. Tới nay, hôn nhân của họ chính thức đổ vỡ, để lại niềm tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ.