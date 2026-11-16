Cặp đôi trai tài gái sắc tái hợp sau 10 năm, tương tác ngọt ngào gây sốt

Sau 10 năm, cặp đôi này lại tái hợp và khiến bao người hâm mộ tan chảy trước độ ngọt ngào của họ.

Lên sóng từ ngày 10/10, 100 Days of Deception hiện là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được quan tâm nhất hiện nay. Không chỉ sở hữu câu chuyện tình yêu đan xen yếu tố gián điệp, bộ phim còn có khởi đầu đầy ấn tượng về mặt thành tích. Ngay tập đầu tiên, 100 Days of Deception đã đạt rating trung bình toàn quốc 5,3%, trở thành phim truyền hình cuối tuần của tvN có tỷ suất người xem mở màn cao nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm đó. Đến tập 10 phát sóng ngày 8/11, rating tiếp tục tăng lên 10,7%, lập thành tích cao nhất kể từ khi phim lên sóng. Bộ phim cũng giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng độ thảo luận của phim truyền hình trong ba tuần liên tiếp, còn hai diễn viên chính Park Jin Young và Kim Yoo Jung lần lượt đứng đầu và thứ hai trong bảng xếp hạng diễn viên được quan tâm nhất.

Không chỉ vậy, Kim Yoo Jung và Park Jin Young được khán giả dành nhiều lời khen nhờ ngoại hình xứng đôi vừa lứa, đứng cạnh nhau tạo nên một khung hình vô cùng đẹp mắt. Một người mang vẻ đẹp ngày càng trưởng thành, cuốn hút; người còn lại sở hữu diện mạo điển trai và khí chất nam chính ngôn tình. Khi kết hợp, cả hai tạo nên sự hài hòa về ngoại hình lẫn chemistry trên màn ảnh.

Giữa lúc 100 Days of Deception đang được bàn luận sôi nổi, một số khán giả còn phát hiện Kim Yoo Jung và Park Jin Young từng có dịp đứng chung sân khấu với tư cách MC của chương trình âm nhạc Inkigayo vào năm 2016. Thời điểm đó, Kim Yoo Jung là MC cố định của chương trình, trong khi Park Jin Young có lần đảm nhận vai trò MC đặc biệt vào ngày 27/3/2016. Đây cũng là giai đoạn nữ diễn viên chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ dẫn chương trình vào đầu tháng 4 cùng năm.

Sau khoảng một thập kỷ, cả hai mới có dịp tái hợp trong một dự án truyền hình, lần này không còn là những gương mặt trẻ đứng cạnh nhau trên sân khấu âm nhạc mà đã trở thành hai diễn viên đảm nhận tuyến tình cảm trung tâm của một bộ phim lớn. Điều khiến người xem thích thú là cảm giác tương tác giữa Kim Yoo Jung và Park Jin Young vô cùng tự nhiên. Cả hai có thể chuyển đổi linh hoạt giữa những màn đấu khẩu hài hước đằng sau hậu trường, đến loạt khoảnh khắc ngọt ngào và các phân đoạn giàu cảm xúc. Sự đối lập giữa một Lee Ga Kyung lanh lợi, tinh quái với một Sato Hideo điềm tĩnh, kín đáo cũng giúp hai nhân vật tạo nên sức hút riêng khi ở cạnh nhau.

100 Days of Deception lấy bối cảnh Gyeongseong những năm 1930, khi bán đảo Triều Tiên đang nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Phim xoay quanh Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), một kẻ trộm vặt với đôi tay nhanh nhẹn và khả năng móc túi điêu luyện. Vì mong muốn kiếm đủ tiền để sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, cô chấp nhận tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm: thâm nhập Phủ Tổng đốc Nhật Bản dưới thân phận thực tập sinh phiên dịch, bí mật thu thập thông tin trong vòng 100 ngày.

Tại đây, Ga Kyung gặp Kim Tae Woong (Park Jin Young), còn được biết đến với cái tên Sato Hideo. Anh là một phiên dịch viên tài năng, thông thạo nhiều thứ tiếng và là con nuôi của một quan chức cấp cao trong chính quyền thực dân Nhật Bản. Sở hữu vẻ ngoài lịch thiệp, điềm đạm nhưng cũng mang nhiều bí mật, Tae Woong khiến cuộc sống vốn đã đầy rẫy nguy hiểm của Ga Kyung càng trở nên phức tạp.

Ban đầu, cả hai tiếp cận nhau bằng những thân phận và mục đích riêng. Thế nhưng, qua những lần tiếp xúc, đối đầu và cùng trải qua hiểm cảnh, Ga Kyung và Tae Woong dần nảy sinh tình cảm ngoài dự tính. Trớ trêu thay, mối quan hệ của họ lại được xây dựng trên những lời nói dối, khi mỗi người đều đang che giấu thân phận thật sự. Khi thời hạn 100 ngày dần khép lại, những bí mật lần lượt được hé lộ, đẩy cả hai vào lựa chọn khó khăn giữa nhiệm vụ, lòng trung thành và tình yêu.