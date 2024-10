Cặp đôi Skoda giảm giá mạnh tại đại lý: Karoq còn 855 triệu tiệm cận Seltos, Kodiaq còn hơn 1 tỷ ngang khởi điểm Santa Fe

Giá thực tế Karoq, Kodiaq thấp kỷ lục

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý Skoda, hai mẫu Karoq và Kodiaq đang nhận được cùng lúc nhiều khuyến mãi. Trong đó, khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ và voucher tiền mặt 30 triệu đồng có giá trị giá cao nhất khi trừ vào giá bán xe.

Cụ thể, sau khi trừ khuyến mãi có thể quy đổi ra tiền mặt, giá khởi điểm của Skoda Karoq còn 855 triệu đồng, của Skoda Kodiaq còn 1,023 tỷ đồng.

Mẫu xe/phiên bản Giá sau trừ khuyến mãi Giá niêm yết Karoq Ambition 855 triệu 999 triệu Karoq Style 934 triệu 1,089 tỷ Kodiaq Ambition 1,023 tỷ 1,189 tỷ Kodiaq Style 1,248 tỷ 1,409 tỷ

Giá thực tế của Karoq tiệm cận Seltos ở phân khúc thấp hơn (839 triệu đồng cho bản cao nhất). Trong khi đó, giá thực tế của Kodiaq thấp hơn đối thủ Santa Fe đời mới vừa ra mắt (từ 1,069 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn).

Cả 2 mẫu Karoq và Kodiaq đều được giảm 100% trước bạ và tặng thêm tiền mặt.

Ngoài ra, người mua xe thời điểm này còn được tặng bộ phụ kiện và xe được nâng thời gian bảo hành lên 5 năm/150.000 km.

Skoda Karoq có gì?

Karoq là mẫu xe thuộc phân khúc C, cạnh tranh nhóm CX-5, Tucson hay Sportage. Kích thước tổng thể của xe nhỏ hơn một chút so với đối thủ, có thể so sánh với Corolla Cross hay CX-30.

Một số trang bị nổi bật trên Karoq có đèn LED ma trận, 2 màn hình 8 inch, âm thanh 8 loa, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hai phiên bản Karoq chỉ dùng một loại động cơ xăng 1.4L tăng áp, công suất 150 PS, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp số 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Skoda Kodiaq có gì?

Kodiaq ngang cỡ nhóm Santa Fe, Sorento hay CX-8. Mẫu xe này có 7 chỗ ngồi.

Các trang bị trên Kodiaq hiện đại hơn trên Karoq một chút, ví dụ như màn hình 10,25 inch sau vô-lăng hay điều hòa tự động 3 vùng.

Karoq có 2 tùy chọn động cơ. Loại xăng 1.4L tăng áp giống trên Karoq. Tùy chọn thứ 2 là 2.0L tăng áp, công suất 180 PS, mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.