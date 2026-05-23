Cặp đôi showbiz ở biệt thự 300 tỷ: View đắc địa nhìn thẳng sông, có hồ bơi riêng, góc nào cũng đẹp như resort

Nghệ sĩ hài Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt, bên nhau từ năm 2006 và có một cô con gái chung. Không chỉ được yêu mến bởi sự đồng hành bền chặt suốt nhiều năm, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa hoạt động nghệ thuật thành công vừa kinh doanh thuận lợi, sở hữu khối tài sản đáng kể với biệt thự, xe sang và nhiều món đồ giá trị.

Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, vợ chồng Việt Hương trở về Việt Nam và dọn vào ở căn biệt thự ven sông bề thế khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Cơ ngơi có tổng giá trị ước tính 300 tỷ đồng tính cả nội thất, nổi bật với thiết kế sang trọng, diện tích rộng lớn và không gian sống tiện nghi như một khu nghỉ dưỡng riêng.

Căn biệt thự của vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương có diện tích khoảng 1.500m², gồm ba tầng và một hầm để xe, nổi bật với thiết kế hiện đại cùng vị trí đắt giá hướng thẳng ra sông Sài Gòn. Không gian sống gây ấn tượng bởi sự rộng rãi, thoáng đãng với đầy đủ tiện nghi cao cấp như hồ bơi riêng, khu sân vườn và nhiều khoảng mở đón ánh sáng tự nhiên.

Toàn bộ phần lựa chọn và sắp xếp nội thất trong nhà đều do chính tay Hoài Phương thực hiện. Nam nhạc sĩ ưu tiên phong cách sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi để các thành viên trong gia đình có thể thoải mái sinh hoạt. Bên cạnh đó, khu vực sân vườn cũng được vợ chồng Việt Hương chăm chút với nhiều cây xanh và hoa cỏ, giúp tổng thể căn biệt thự thêm mát mắt và thư giãn.

Bên trong biệt thự, không gian gây ấn tượng với phong cách hiện đại, sang trọng. Sau khi nhận bàn giao nhà thô, Hoài Phương dành hơn một năm để hoàn thiện và chăm chút từng chi tiết nhỏ trong tổ ấm. Từ đèn pha lê, bàn ăn cho đến giường ghế đều do chính anh lên ý tưởng và đặt thi công riêng theo đúng sở thích của hai vợ chồng.

Mỗi góc trong nhà đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng cùng gu thẩm mỹ tinh tế của cặp đôi. Đặc biệt, không gian còn được điểm xuyết nhiều chi tiết mang hơi hướng nghệ thuật như họa tiết lông vũ, phím đàn piano hay nốt nhạc, vừa tạo điểm nhấn trang trí vừa giúp căn biệt thự trở nên sinh động và có chiều sâu hơn.

Các không gian trong nhà đều được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng từ phòng khách, khu vực bếp cho đến phòng ngủ hay phòng thay đồ. Nhờ cách bố trí hợp lý cùng hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, căn biệt thự lúc nào cũng tạo cảm giác sáng sủa và thoải mái. Cơ ngơi trị giá khoảng 300 tỷ đồng của vợ chồng Việt Hương không chỉ gây choáng ngợp bởi độ xa hoa mà còn mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi đúng nghĩa một tổ ấm để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.