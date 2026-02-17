Cặp đôi showbiz ly hôn đúng ngày mùng 1 Tết sau 8 năm mặn nồng

Sáng 17/2 (1 Tết), tờ Sports Chosun đưa tin, rapper Bill Stax (chồng cũ mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời Park Hwan Hee) vừa bất ngờ ly hôn nữ người mẫu Lee kém 10 tuổi sau 8 năm bên nhau.

Trên trang cá nhân, mẫu nữ Lee mới đây cũng đã xác nhận chuyện ly dị, đồng thời chia sẻ lên đoạn video ghi lại cảnh cô cùng rapper Bill Stax đến tòa án làm thủ tục bỏ nhau. Trong video, 2 người xuất hiện với thái độ vui vẻ, còn trêu đùa nhau cho thấy họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp hậu ly hôn. Trước ống kính, cô Lee đùa vui với chồng cũ: "Anh cũng biết là từ giờ không được đến đây nữa đúng không? Hãy nói đây là lần cuối đi. Dù chuyện gì xảy ra thì đây cũng nhất định phải là lần cuối đấy nhé. Đừng bao giờ quay lại nơi này nữa". Bill Stax cười hưởng ứng, đáp lại: "Đúng là ác mộng thật đấy. Thực sự đây là lần cuối (anh tới đây). Tuyệt đối không đến đây thêm lần nào nữa. Đây là tòa án quận Seoul mà".

Dù duyên vợ chồng đã hết nhưng Bill Stax và vợ cũ vẫn tôn trọng nhau và giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu chia tay. Ảnh: Naver

Trước đó, tin đồn Bill Stax và nữ người mẫu Lee ly hôn lần đầu xuất hiện vào tháng 1 năm ngoái khi đàng gái bất ngờ úp mở chuyện chia tay.

Bill Stax chính thức ra mắt hồi năm 2004 khi vừa tròn 24 tuổi với album đầu tay mang tên The Genesis. Giai đoạn đầu sự nghiệp, nam rapper hoạt động với nghệ danh Vasco. Tới năm 2016, anh đổi nghệ danh thành Bill Stax. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên chương trình Show Me The Money.

Dù gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Bill Stax lại dính không ít bê bối đời tư gây chấn động dư luận. Còn nhớ nam nghệ sĩ từng bị khởi tố không giam giữ với cáo buộc hút cần sa vào các năm 2006 và 2015. Sau bê bối chấn động, anh đã quyết định đổi nghệ danh với quyết tâm tìm lại ánh hào quang và vực lại sự nghiệp.

Trước khi ly dị nữ người mẫu Lee, Bill Stax từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài hơn 1 năm với mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời Park Hwan Hee. Trong thời gian chung sống, Bill Stax - Park Hwan Hee có với nhau 1 người con trai.

Bill Stax là nam nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật" của làng giải trí Kbiz. Ảnh: Naver