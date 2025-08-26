Cặp đôi phim Việt giờ vàng lộ 1001 hint hẹn hò: Nhà trai là “trùm cuối” Mưa Đỏ, viral khắp cả cõi mạng

Có Anh Nơi Ấy Bình Yên là một trong ba phim Việt giờ vàng đang lên sóng, có chất lượng tốt nhưng lại không được khán giả quá tâm. Dẫu vậy vẫn có một chủ đề cực viral của phim, đó là mối quan hệ của cặp đôi Hải Vy - Trần Gia Huy. Trên phim họ đảm nhận vai phụ, Gia Huy là chiến Trung úy Công an tên Nam, Hải Vy vào vai Thư - một người dân trong vùng, làm chủ của một cửa hàng tạp hóa, thường xuyên có những cuộc gặp gỡ tình cờ với Nam vì vấn đề kinh doanh, hàng hóa của mình. Anh Trung úy lạnh lùng, điềm đạm - cô gái bán hàng đáng yêu, dù chỉ là cặp đôi phụ nhưng hai người lại giúp phim nhận được sự quan tâm lớn hơn từ khán giả.

Tạo hình của cặp đôi trên phim

Không chỉ đáng yêu trên phim, Hải Vy và Gia Huy còn lộ hàng loạt hint phim giả tình thật ngoài đời. Hai người thường xuyên có những tương tác thân mật, những cuộc hẹn hò riêng không liên quan đến dự án phim. Mới đây cặp đôi còn cùng nhau thực hiện một bộ ảnh 2/9, xem hậu trường, cách Gia Huy "nuông chiều" bạn diễn của mình, cư dân mạng lại càng nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai. Trên mạng xã hội, Hải Vy cũng liên tục phản hồi bình luận của người hâm mộ bằng thái độ đầy úp mở khi được gán ghép với Gia Huy ngoài đời.

Cặp đôi ở ngoài đời còn tình tứ hơn trên phim

Hải Vy là nữ diễn viên trẻ đang khá được chú ý trên sóng giờ vàng. Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của cô rất hợp với các vai diễn mang màu sắc tươi sáng. Trong quá khứ, Hải Vy cũng từng có một thời nổi tiếng nhờ bộ phim điện ảnh Đào Phở Và Piano. Trùng hợp khi Gia Huy cũng đang viral nhờ góp mặt trong một bộ phim lấy đề tài chiến tranh, chính là Mưa Đỏ.

Hải Vy xinh đẹp ngoài đời

Trong Mưa Đỏ, Gia Huy vào vai Tấn, người lính trẻ tuổi nhất tiểu đội, từ Hà Nội vào Quảng Trị chiến đấu. Vì là người duy nhất trong đội sống sót đến phút cuối nên trên mạng xã hội, nhiều người gọi vui rằng cậu Tấn 40kg là "trùm cuối" của phim. Màn thể hiện xuất sắc trong tác phẩm này cùng vai diễn tương đối ấn tượng trên sóng giờ vàng khiến Gia Huy bất ngờ viral trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Đặc biệt, việc ở cả hai phim đều vào vai những người chiến sĩ càng khiến Gia Huy được yêu mến nhiều hơn trong thời điểm cả nước hướng về đại lễ 2/9.