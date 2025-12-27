Cặp đôi ngôn tình đang đóng cảnh 18+ thì 30 người bất ngờ ập vào phòng, lý do hút 1,7 triệu lượt xem

Mới đây, mạng xã hội châu Á đồng loạt dậy sóng trước một đoạn clip hậu trường gây sốc đến từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc Dynamite Kiss. Khoảnh khắc cặp đôi chính đang quay cảnh thân mật trên giường thì bất ngờ bị hàng chục người "xông thẳng" vào phòng đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu về hơn 1,7 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Hậu trường cảnh nóng Dynamite Kiss

Theo đó, đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube SBS Catch ghi lại hậu trường một cảnh quay nóng giữa Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin. Khi cả hai đang nhập vai trong một phân đoạn thân mật mang tính 18+, không khí trên phim trường bất ngờ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của gần 30 thành viên đoàn làm phim cùng bánh kem và tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Hóa ra, đây là màn "đột kích" bí mật mà ê-kíp chuẩn bị để mừng sinh nhật Jang Ki Yong ngay tại trường quay.

Khoảnh khắc chuyển cảnh từ không khí gợi cảm sang sự ngượng ngùng, bối rối của hai diễn viên khiến netizen vừa bất ngờ vừa thích thú. Nhiều người hài hước bình luận rằng đây là "màn phá mood kinh điển nhất lịch sử phim Hàn", trong khi số khác lại dành lời khen cho sự chuyên nghiệp của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin khi cả hai nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ hòa vào buổi chúc mừng mà không tỏ ra khó chịu.

Trên mạng xã hội X (Twitter), đoạn clip này nhanh chóng vượt mốc 1,7 triệu lượt xem, kèm theo hàng loạt bình luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc bất ngờ xông vào phim trường trong lúc quay cảnh nhạy cảm là khá "kém tinh tế", dễ khiến diễn viên rơi vào tình huống khó xử. Tuy nhiên, phần đông netizen lại nhìn nhận đây chỉ là một khoảnh khắc hậu trường vui vẻ, phản ánh bầu không khí thân thiết của đoàn làm phim Dynamite Kiss.

Không chỉ gây chú ý vì clip hậu trường, Dynamite Kiss ngay từ khi lên sóng đã là cái tên gây nhiều tranh cãi. Bộ phim có kịch bản không mới, thậm chí bị cho là "3 xu". Chỉ trong một tập cuối, phim gần như "bê nguyên combo kinh điển" mà khán giả đã quá quen thuộc: hóa giải tai họa trong gang tấc, tai nạn xe đầy kịch tính, nam chính mất trí nhớ quên sạch người yêu, nữ chính bật mode độc lập khởi nghiệp thành công, cao trào bằng nụ hôn đánh thức ký ức và khép lại bằng cái kết cưới xin, con cái đủ đầy, viên mãn không thiếu một nhịp.

Dù gây tranh cãi, Dynamite Kiss vẫn ghi nhận thành tích khá ấn tượng về mặt độ thảo luận và lượt xem trực tuyến nhờ vào phản ứng hóa học của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin. Phim thường xuyên lọt top những chủ đề được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội mỗi khi phát sóng, tên tuổi của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin cũng nhờ đó mà được quan tâm hơn bao giờ hết. Với khán giả yêu thích dòng phim ngôn tình, Dynamite Kiss rõ ràng là một tác phẩm "gây nghiện" đúng nghĩa - vừa khiến người xem chê bai, vừa không ngừng tạo ra những khoảnh khắc viral ngoài sức tưởng tượng.