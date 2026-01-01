Cặp đôi ngôn tình công khai tình tứ quá mức cho phép ngay trên sóng trực tiếp, 2 anh chị yêu nhau thật đấy à?

SBS Drama Awards 2025 mới đây đã kết thúc, đánh dấu thời khắc tổng kết một năm nhiều chuyển động của phim truyền hình Hàn Quốc. Buổi lễ không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu nổi bật trên màn ảnh nhỏ, mà còn vinh danh các cá nhân và ê-kíp đã để lại dấu ấn trong suốt năm qua dưới mái nhà SBS. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt gương mặt nổi bật như Lee Je Hoon, Jang Ki Yong, Ahn Eun Jin, Kim Ji Yeon, Yook Sung Jae, Han Ji Min, Park Hyung Sik, Choi Woo Sik, Jung So Min...

Giữa hàng loạt bộ phim ngôn tình gây bão suốt năm qua thì Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin xuất sắc "ẵm" về danh hiệu Cặp đôi đẹp nhất. Trong phim, người xem đã được chiêm ngưỡng 7749 tình huống tình cảm, mùi mẫn, hài hước, nặng trĩu rồi éo le nhưng lọt hố mãi không dứt được bộ đôi lầy lội này. Bước lên sân khấu nhận giải, cả 2 không quên đóng tiểu phẩm khiến khán giả tại hội trường thích thú.

Khi đang phát biểu, Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin bất ngờ nhập vai cực ngọt, trao nhau ánh nhìn đầy say đắm và tiến sát đến mức suýt chạm môi rồi lại nhanh chóng “xả vai”. Tưởng như màn tương tác đã kết thúc, cặp đôi tiếp tục khiến khán giả đứng ngồi không yên khi lần này thể hiện biểu cảm nghiêm túc và cảm xúc hơn hẳn. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, cả hai lại bật cười duyên dáng, khép lại tiểu phẩm ngắn nhưng đủ khiến người xem “tan chảy”.

Dù chỉ là giây phút gây cười nhưng chemistry giữa 2 diễn viên vô cùng tự nhiên và thoải mái. Vẫn luỵ Ji Hyuk và Daram trong Dynamite Kiss, dân tình cho rằng bộ đôi này phát ra tín hiệu "phim giả tình thật". Không chỉ vậy, kết thúc phần phát biểu, 1 đoạn fancam còn cho thấy 2 người còn vui vẻ tung tăng, ăn mừng với chiếc cúp vàng. Điều này càng khiến hội đu OTP kịch liệt đẩy thuyền hơn.

Một số bình luận của neitzen:

- Sao mà yêu thế trời, 2 anh chị yêu luôn được không.

- Tui là tui nghi có mùi nhé, hay yêu nhau thật hả các bà.

- Pose dáng kiểu gì mà mắc cỡ quá vậy trời.

- Xem đến đoạn này mà suýt hú lên như khùng luôn á.

- Gáy lên nào, best couple của tui.

Trong Dynamite Kiss, diễn xuất và chemistry giữa Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin - hai nhân tố gần như “gánh team” cho toàn bộ cốt truyện - đã khiến triệu con tim đam mê phim ảnh phải thổn thức. Dù kịch bản rõ là 3 xu, tình tiết được khán giả đọc vanh vách nhưng ánh mắt, cách tương tác và cảm xúc tự nhiên của cặp đôi khiến những tình tiết tưởng chừng sáo rỗng lại trở nên dễ chịu và hài hước, đủ khiến khán giả mềm lòng và vui vẻ thưởng thức. Điều quan trọng là có kẻ tung người hứng, cả cặp chính đều "hề" như nhau.