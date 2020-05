Cặp đôi nghiện gây hơn chục vụ trộm xe máy

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Việt (SN 1988, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Xuyên (SN 1988, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.



Trước đó, cuối tháng 3/2020, trong khi tuần tra kiểm soát địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp Công an phường Cầu Diễn đã phát hiện Đỗ Quang Việt và Nguyễn Thị Xuyên có biểu hiện nghi vấn và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra phát hiện, Đỗ Quang Việt cất giấu trong người 2 chiếc vam phá khóa xe máy, nên đã đưa 2 người này về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Việt và Xuyên khai nhận đều là những con nghiện. Từ ngày 23/2 đến 6/3, chúng đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.



Việt điều khiển xe máy chở Xuyên ngồi phía sau đi “tăm tia”, khi phát hiện ra “con mồi” thì Xuyên ngồi trên xe máy cảnh giới, còn Việt dùng vam phá khóa rồi nổ máy tẩu thoát.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ ngoài 3 vụ trộm này, Việt và Xuyên còn gây ra 8 vụ trộm cắp khác trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Hoàng Mai.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 7 bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản do cặp đôi Việt - Xuyên gây ra.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong các vụ trộm cắp xe máy nói trên đề nghị liên hệ với đồng chí Chu Hữu Lừng, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định pháp luật.