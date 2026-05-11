Cặp đôi mới toanh của showbiz Việt “bị khui” cảnh tình tứ ngoài đường, trên mạng lại tỏ ra như 2 người xa lạ?

Hải My
|

Họ nhận nhiều lời khen vì ngoại hình tương xứng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh TyhD Thùy Dương ở bên cạnh một chàng trai lạ mặt bất ngờ thu hút sự chú ý của netizen. Mặc dù cả hai không có quá nhiều tương tác thân mật nhưng vẫn khiến nhiều người đặt nghi vấn anh chàng này là bạn trai mới của TyhD Thùy Dương.

Thậm chí ở phía dưới phần bình luận của đoạn clip, không ít người còn cho rằng đã từng bắt gặp cặp đôi bên ngoài. Theo đó, “team qua đường” nhận xét cả hai rất đẹp đôi, thường xuyên cùng nhau đi dạo, mua sắm, đến những nơi đông người.

TyhD xuất hiện cùng một chàng trai lạ mặt khiến netizen liên tục bàn tán (Nguồn ảnh: @leehaushowbiz)

Một số bình luận của netizen:

- “Có khi nào đây là couple mới của showbiz không ta, nhìn góc nghiêng thôi thấy hợp nhau rồi”.

- “Từng gặp hai người ở ngoài rồi, cao và đẹp đôi lắm”.

- “Chính ra TyhD Thùy Dương ở ngoài dễ thương lắm luôn, xinh mà thân thiện”.

- “Ê đẹp đôi vậy! Nếu là thật mong ngày chị TyhD sớm chia sẻ tin vui nha”.

- “TyhD Thùy Dương bên ngoài đẹp thật, tính cách thân thiện lắm không như trên show đâu”.

- “Đẹp đôi vậy ta, nhìn còn có nét phu thê nữa”.

Nhiều người đã thấy cả hai bên ngoài và dành lời khen vì ngoại hình đẹp đôi

Theo tìm hiểu của các “thám tử mạng”, anh chàng xuất hiện bên cạnh TyhD có tên là D.Duncan, sở hữu hơn 10k người theo dõi trên Instagram. Được biết, D.Duncan cũng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật. Anh là founder của X29 Groups và cũng là người xây dựng hệ sinh thái dành cho các thương hiệu và doanh nghiệp độc lập theo đuổi bản sắc riêng và giá trị bền vững.

Trên trang cá nhân của mình, D.Duncan thường chia sẻ hình ảnh đi khám phá nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, anh cũng dành nhiều tình cảm, có những khoảng thời gian sinh sống lâu tại TP.HCM (Việt Nam).

Anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật

Dẫu vậy, trên mọi nền tảng MXH của mình, D.Duncan dù có follow TyhD Thùy Dương nhưng cả hai đều không có quá nhiều tương tác hay để lộ hint gì liên quan đến tình cảm.

Do đó, nhiều người cho rằng đây vẫn chỉ là suy đoán một chiều từ cộng đồng mạng, vẫn cần phải chờ xác nhận từ người trong cuộc về mối quan hệ.

Về phía TyhD Thùy Dương - nữ người mẫu có tiếng sinh năm 1990 cũng khá kín tiếng về cuộc sống đời tư trên MXH. Từ sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, TyhD Thùy Dương đã lâu chưa chia sẻ về những mối quan hệ mới xoay quanh mình.

Trước đó, cô từng có thời gian hẹn hò với Michael Trương. Tuy nhiên sau 3 năm mặn nồng. Á quân Vietnam's Next Top Model 2017 cho biết vì định hướng không phù hợp nên cả hai quyết định “đường ai nấy đi”.

TyhD Thùy Dương ngày càng kín tiếng trong chuyện tình cảm

Với những ai theo dõi TyhD từ lâu đều bày tỏ sự tiếc nuối khi cô khá lận đận trong chuyện tình cảm. Song, TyhD Thùy Dương từng chia sẻ sau những lần chia tay, cô từng nghĩ bản thân không tin vào tình yêu nữa. Nhưng rồi bản chất tình yêu vẫn là tình yêu, chẳng qua là do suy nghĩ mỗi người tự áp đặt lên và cô cho rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua và lại tiếp tục mở lòng với những người mới.

Ngoài ra, TyhD Thùy Dương cũng từng cho biết bản thân là kiểu con gái luôn tự tin vào vẻ ngoài, luôn yêu thương và chăm sóc bản thân để luôn tỏa sáng dù có tình yêu hay không.

