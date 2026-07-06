Cặp đôi lấy nhau 10 năm ly thân vì ngoại tình, chồng bỏ ra khách sạn để mặc vợ ở nhà trông con

Cặp đôi diễn viên tưởng chừng rất êm ấm, hạnh phúc nhưng cuối cùng cũng có ngày lâm vào tình cảnh như thế này.

Sáng 6/7, tờ 163 đưa tin, cặp đôi diễn viên đình đám Cbiz Nhậm Gia Luân - Nhiếp Hoan vừa dính tin rạn nứt, được cho là đã ly thân sau 10 năm kết hôn. Theo nguồn tin do blogger kiêm paparazzi nổi tiếng Lưu Đại Chùy cung cấp, trong thời gian tham gia lịch trình sự kiện tại Thượng Hải, Nhậm Gia Luân đã ở khách sạn 2 đêm liên tiếp mà không về nhà. Điều này đồng nghĩa với việc tài tử họ Nhậm đã để vợ ở nhà trông con 1 mình.

Từ những phát hiện kể trên, Lưu Đại Chùy nhận định, Nhậm Gia Luân - Nhiếp Hoan hiện đang sống riêng. Paparazzi còn tiếp tục nêu ra quan điểm của mình: “Cả 2 diễn viên đều ở Thượng Hải và còn có con rồi, nhưng họ lại không ở cùng nhau thì ít nhiều cũng có vấn đề”.

Nhậm Gia Luân - Nhiếp Hoan bất ngờ dính tin ly thân sau 10 năm cưới. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang tranh cãi nảy lửa xung quanh thông tin Nhậm Gia Luân được cho là đã ly thân với vợ minh tinh. 1 số khán giả cho rằng cặp đôi đình đám Cbiz thực sự đã rạn nứt, đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Song song với đó, nhiều fan khẳng định chưa thể dựa vào thông tin do Lưu Đại Chùy cung cấp để đưa ra kết luận Nhậm Gia Luân - Nhiếp Hoan đang sống riêng. Theo những khán giả này, việc nghệ sĩ ở khách sạn do lịch trình công việc vốn là chuyện hết sức bình thường, đặc biệt khi sự kiện kết thúc vào đêm muộn, việc các ngôi sao chọn ở lại khách sạn nhằm tránh làm phiền gia đình nghỉ ngơi là điều vô cùng phổ biến trong giới giải trí.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Nhậm Gia Luân lẫn Nhiếp Hoan đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn rạn nứt hôn nhân đang gây xôn xao khắp mạng xã hội xứ Trung.

“Nhất cử nhất động” từ Nhậm Gia Luân - Nhiếp Hoan trong khoảng thời gian này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Ảnh: 163

Đây cũng không phải lần đầu Nhậm Gia Luân - Nhiếp Hoan dính tin đồn lục đục hôn nhân. Trước đây, mỹ nam họ Nhậm từng vướng nghi vấn quan hệ ngoài luồng đúng thời điểm bà xã đang “bụng mang dạ chửa”. Còn nhớ vào tháng 10/2023, Nhậm Gia Luân bất ngờ bị 1 tài khoản mạng xã hội tố ngoại tình trong lúc vợ mang bầu. Cụ thể, nam diễn viên được cho là thường xuyên hẹn hò với “tiểu tam” tại Thanh Đảo, Hoành Điếm, Hàng Châu... Mỹ nam Ngự Giao Ký thậm chí còn không ngại “vung tay” chi 1 số tiền lớn mua xế hộp dành tặng cô gái này.

Cùng với đó, tài khoản này còn tag thẳng tên Nhậm Gia Luân và “tiểu tam” tin đồn vào bài đăng. “Bé ba” được nhắc đến trong bài đăng có tên Hạ Lan, là 1 người mẫu tự do và đã kết hôn.

Chưa hết, cư dân mạng còn đào lại bài viết được cho là của chồng Hạ Lan từng tố cô ngoại tình với Nhậm Gia Luân. Trong bài viết, tài tử họ Nhậm bị tố có hẳn 2 tài khoản Wechat, 1 tài khoản để hẹn hò với Hạ Lan, 1 tài khoản để khoe ảnh con nhằm xây dựng hình tượng người cha tốt, người chồng chung thuỷ. Ngoài ra, chồng Hạ Lan còn cho biết, anh đang giữ rất nhiều bằng chứng ghi âm liên quan đến vụ việc và sẽ sớm tung ra. Tuy nhiên, tài khoản của người này đã nhanh chóng chuyển sang chế độ riêng tư và bài viết trên cũng biến mất.

Được biết, Nhậm Gia Luận đã khởi kiện bên đầu tiên loan tin tiêu cực về anh. Phía tòa án cũng tuyên bố Nhậm Gia Luân thắng kiện, đồng thời xác định những thông tin như nam diễn viên ngoại tình với nữ người mẫu trong khi vợ đang mang thai là không có cơ sở.

Hạ Lan bị tố chen chân vào mối quan hệ giữa Nhậm Gia Luân và Nhiếp Hoan. Ảnh: Weibo

Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, trở nên nổi tiếng khắp châu Á qua hàng loạt phim ăn khách bao gồm Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Trường An Như Cố, Ngự Giao Ký... Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam tài tử bất ngờ công khai hẹn hò với nữ diễn viên Nhiếp Hoan - người từng hợp tác cùng anh trong bộ phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt. Sau 4 năm bên nhau, cả 2 kết hôn vào năm 2016 và nhanh chóng chào đón con trai đầu lòng.