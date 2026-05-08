Cặp đôi hot nhất truyền hình Việt: Chi 1 tỷ sửa căn hộ đẹp như tạp chí, view triệu đô nhìn thẳng Hồ Tây

Phác Thái Anh
Căn hộ của cặp đôi nổi tiếng truyền hình Việt có diện tích 109m², góc nào cũng đẹp mê mẩn.

Mạnh Cường - Hương Giang từng được biết đến là cặp đôi hot nhất nhì truyền hình Việt khi chồng là BTV của Đài Truyền hình Việt Nam còn vợ công tác tại Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tháng 8/2025, Hương Giang chính thức nói lời tạm biệt công việc sau 6 năm gắn bó để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và hai con nhỏ. Dù không còn xuất hiện trên sóng truyền hình song Mạnh Cường - Hương Giang vẫn nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của khán giả.

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tổ ấm của cặp đôi cũng gây chú ý mạnh mẽ. Sau hơn 10 năm cùng nhau vun vén từ hai bàn tay trắng, cặp đôi đã chính thức chuyển về căn hộ mới trong năm 2025, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình xây dựng gia đình. Căn hộ rộng 109m² gây ấn tượng bởi không gian hiện đại, chỉn chu và mang đậm dấu ấn cá nhân của cả hai. Để hoàn thiện cơ ngơi này, cặp đôi đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho phần cải tạo, thiết kế nội thất cũng như trang bị đồ công nghệ trong nhà. Từng góc nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng với cách bố trí thông minh và tối ưu công năng.

Căn hộ của Hương Giang và Mạnh Cường có thiết kế gồm 3 phòng ngủ, 2 toilet và 1 phòng khách rộng rãi. Không gian sống sử dụng tông màu be, nâu và trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại nhưng vẫn rất ấm cúng. Một trong những điểm khiến căn hộ ghi điểm chính là khu vực ban công có tầm nhìn hướng ra Hồ Tây cực thoáng đãng, giúp tổng thể ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Phòng khách được thiết kế theo kiểu không gian mở, nối liền với khu bếp nên vừa tạo cảm giác rộng hơn vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Trong căn hộ, khu vực bếp là nơi được cặp đôi đầu tư nhiều tâm huyết nhất khi gần như phải làm mới hoàn toàn và sắm sửa từ đầu. Mọi chi tiết đều được chăm chút để vừa đẹp mắt vừa tối ưu công năng sử dụng. Đáng chú ý, tủ thờ được đặt cạnh bếp và đối diện khu vực bàn ăn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa nhờ thiết kế cửa chớp thông minh. Khi cần có thể đóng lại để tạo sự kín đáo, còn lúc mở ra vẫn đảm bảo không gian thông thoáng và gọn gàng.

Không gian căn hộ nổi bật với tông be - nâu - trắng chủ đạo

Bàn ăn đặt đối diện phòng khách, không gian rộng rãi, từng món nội thất đều được chọn lựa kỹ lưỡng

Khu vực bếp nấu hiện đại tiện nghi, bên cạnh là không gian thờ trang nghiêm

Ban công có tầm nhìn hướng ra Hồ Tây

Các không gian như phòng làm việc, phòng ngủ của bố mẹ và con đều được thiết kế đồng bộ với tổng thể căn hộ, mang cảm giác hài hòa và dễ chịu. Góc làm việc có cửa sổ lớn thoáng đãng, đón nhiều ánh sáng tự nhiên nên ngoài lúc làm việc còn có thể trở thành nơi đọc sách, thư giãn rất lý tưởng. Trong khi đó, phòng ngủ master của Hương Giang - Mạnh Cường ghi điểm nhờ sự rộng rãi, tinh tế, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Phòng của hai bé sinh đôi được bố trí gọn gàng, xinh xắn với gam màu tươi sáng và ngập tràn ánh nắng tự nhiên. Cặp đôi cũng đầu tư hệ tủ kệ thiết kế riêng với chiều cao vừa tầm tay để các con có thể tự lấy đồ, sắp xếp vật dụng cá nhân dễ dàng hơn. Cách bố trí này không chỉ giúp căn phòng thêm ngăn nắp mà còn góp phần rèn cho các bé tính tự lập từ sớm.

Không gian làm việc đẹp mắt, tiện nghi

Phòng ngủ master được thiết kế dung hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, chia thành nhiều khoang với cửa chớp, cửa kính và ngăn kéo, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ.

Phòng của hai bé sinh đôi được sắp xếp gọn gàng, xinh xắn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

