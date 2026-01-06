Cặp đôi hạnh phúc nhất đầu năm 2026: Ông hoàng bà chúa quyền lực, hoàn hảo tới độ ngôn tình cũng không dám viết

Tối 4/1, lễ trao giải TVB 2025 đã trở thành cơn sốt bùng nổ cõi mạng khi chứng kiến màn lên ngôi của 2 cái tên nổi tiếng. Tâm điểm của sự kiện thuộc về bộ phim Nữ Hoàng Tin Tức 2 khi càn quét tới 9 giải thưởng quan trọng, trong đó phải kể đến vị trí Thị đế và Thị hậu đều về tay Huỳnh Tông Trạch và Xa Thi Mạn.

Sau 3 thập kỷ miệt mài cống hiến cho TVB, đây là lần đầu tiên Huỳnh Tông Trạch chạm tay đến ngôi vị Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi nam tài tử không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở trên sân khấu. Anh thừa nhận đầu óc trống rỗng, đồng thời dành lời cảm ơn TVB "Không có TVB, không có Huỳnh Tông Trạch hôm nay", cũng như gửi lời nhắn nhủ người mẹ đang gặp vấn đề sức khỏe ở nhà của mình.

Huỳnh Tông Trạch thắng Thị đế

Chung vui cùng bạn diễn, Xa Thi Mạn lập kỷ lục chưa từng có với lần thứ 4 lên ngôi Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ: "Đêm nay là đêm mà tôi không thể quên". Đáng nói hơn, khoảnh khắc cặp đôi Nữ Hoàng Tin Tức 2 nhận giải đều có hình bóng ủng hộ của đối phương. Khi Huỳnh Tông Trạch nhận giải trong nước mắt, Xa Thi Mạn vỗ tay nhiệt tình và ôm chúc mừng. Ngược lại, anh cũng dành ánh mắt tự hào cho đồng nghiệp khi cô đăng quang.

Xa Thi Mạn lần thứ 4 chạm tay vào cúp Thị hậu

Có thể nói đây là căp đôi showbiz đón nhận tin vui nhất những ngày đầu năm 2026. Trên thảm đỏ giải thưởng TVB, Huỳnh Tông Trạch và Xa Thi Mạn thu hút mọi ánh nhìn khi sải bước bên nhau, tạo dáng thân mật và ăn ý trước và sau khi giành chiến thắng.

Xa Thi Mạn và Huỳnh Tông Trạch thân mật trên thảm đỏ

Ở độ tuổi đáng ra đã có thể an phận, nhường hào quang lại cho lớp đàn em, Xa Thi Mạn và Huỳnh Tông Trạch lại chinh phục những đỉnh cao mới của sự nghiệp. Mỹ nhân sinh năm 1975 càng củng cố vị thế "Nhất tỷ" TVB của mình cùng vai diễn chất lượng, không ai có thể nghi ngờ. Trong khi đó, Huỳnh Tông Trạch cuối cùng đã có thể chạm đến vinh quang Thị đế TVB sao biết bao lần lỡ hẹn. Hiện tại, cả hai đều còn lẻ bóng và chưa xác nhận yêu đương với ai, càng khiến netizen trông chờ có "phép màu" xảy đến như một chương trọn vẹn của cặp đôi Hoa ngữ quyền lực.

Netizen bình luận: - Nhìn hai người đẹp đôi ghê, quen nhau thật thì đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. - Xem Nữ Hoàng Tin Tức 2 thấy cả hai như kẻ thù nhưng ngoài đời dễ thương quá chừng. - Năm nay anh Trạch xem như viên mãn, bao nhiêu cố gắng được đền đáp rồi. - Vậy mà nhiều người kêu chị Mạn hết thời. Hết thời mà 4 lần thắng Thị hậu thì tui cũng muốn hết.



