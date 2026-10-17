Cặp đôi đũa lệch showbiz chênh nhau 29 tuổi kết hôn, đàng trai từng bỏ vợ kém 9 tuổi

Khi nam diễn viên này ra mắt showbiz thì vợ anh còn chưa chào đời.

Sáng 16/10, tờ Koreaboo đưa tin, nam diễn viên lồng tiếng Nhật Bản Yusa Koji (58 tuổi) vừa bất ngờ tuyên bố tái hôn với người đồng nghiệp Nemoto Miyari (29 tuổi). Như vậy, nữ diễn viên lồng tiếng này kém Yusa Koji tận 29 tuổi. Còn nhớ Yusa Koji từng kết hôn lần đầu với nữ diễn viên Mitsuhashi Kanako hồi năm 2007 song cặp đôi chỉ chung sống được khoảng 5 năm rồi chính thức ký giấy ly dị.

Trên trang cá nhân, Nemoto Miyari cũng vừa lên tiếng xác nhận thông tin cưới nam diễn viên lồng tiếng đáng tuổi bố làm chồng: “Đây là 1 thông báo mang tính cá nhân. Gửi đến tất cả những người luôn ủng hộ tôi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các bạn. Nhưng xin hãy dành chút thời gian xem qua nhé. Tôi xin được thông báo rằng mình đã chính thức đăng ký kết hôn với anh Yusa Koji. Dù bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng 2 chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống sau này. Từ nay về sau, chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa. Mong mọi người sẽ tiếp tục chiếu cố và giúp đỡ chúng tôi”.

Nam diễn viên lồng tiếng U60 Yusa Koji gây ngỡ ngàng khi kết hôn với mỹ nhân Nemoto Miyari thuộc thế hệ gen Z. Ảnh: Koreaboo

Khoảng cách tuổi tác lên tới con số 29 giữa Yusa Koji - Nemoto Miyari đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Được biết, khi Yusa Koji chính thức ra mắt làng giải trí thì Nemoto... còn chưa chào đời.

Trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đang chia làm 2 phe đối lập rõ ràng khi hay tin Yusa Koji kết hôn với mỹ nhân đáng tuổi con gái mình. Bên cạnh những lời chúc mừng được gửi đến thì cặp đôi chênh nhau 29 tuổi này đang phải đối mặt với làn sóng công kích dữ dội từ 1 bộ phận khán giả: “Không, tôi thực sự không thể hiểu nổi… Người đàn ông này thật đáng sợ. Và tôi cũng không hiểu nổi cô gái kia nữa. Tại sao nữ diễn viên này lại đâm đầu vào người đàn ông lớn tuổi như vậy chứ?”, “Thật sự không dám nhìn luôn. Thật không thể chấp nhận nổi”, “Chuyện này về cơ bản chẳng khác nào kiểu cha con yêu nhau, cái quái gì thế này? Nemoto đáng tuổi con gái của nam diễn viên kia ấy”, “Khiếp thật, cô này chắc phải có sức chịu đựng phi thường. Ông kia đã gần 60 tuổi rồi, gấp đôi tuổi cô ấy luôn”,...

Việc Yusa Koji có tuổi đời gấp đôi so với Nemoto đã khiến dư luận bàn tán không ngớt. Ảnh: Koreaboo

Yusa Koji sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết tới khi đảm nhận vai trò lồng tiếng cho 2 nhân vật Gin Ichimaru - Shadow the Hedgehog lần lượt ở Bleach và Sonic the Hedgehog.

Trong khi đó, Nemoto Miyari nhận được nhiều sự quan tâm sau khi tham gia lồng tiếng ở Ruri no Houseki, Honey Lemon Soda,...

Trước khi cưới Nemoto Miyari, Yusa Koji từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ diễn viên lồng tiếng Mitsuhashi Kanako trong giai đoạn từ năm 2007-2012. Mitsuhashi Kanako cũng kém Yusa Koji tận 9 tuổi.