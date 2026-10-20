Cặp đôi đũa lệch hot nhất showbiz đã kết hôn, đàng gái đang mang thai vừa lộ bụng lớn tại sân bay sáng nay

Nữ diễn viên sinh năm 1996 còn không ngại làm nũng với bạn trai đáng tuổi chú trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

Chuyện tình của nữ diễn viên Trương Nhã Khâm (sinh năm 1996) và đạo diễn Hứa Hoành Vũ (sinh năm 1982) đã thu hút sự quan tâm từ công chúng Trung Quốc trong suốt thời gian qua. Họ cũng được xem là cặp đôi chú cháu hot nhất làng giải trí Cbiz trong năm 2026.

Tới sáng 20/10, tờ 163 rầm rộ đưa tin, Trương Nhã Khâm - Hứa Hoành Vũ đã bí mật kết hôn với nhau. Thậm chí, mỹ nhân họ Trương còn được cho là đang mang thai con đầu lòng cho nam đạo diễn hơn 14 tuổi. Mới đây, người đẹp sinh năm 1996 còn lộ ra phần bụng lùm lùm khi xuất hiện tại sân bay cùng Hứa Hoành Vũ. Trong màn lộ diện ở sân bay mới đây, Trương Nhã Khâm cùng sao nam đáng tuổi chú còn đan tay nhau đầy tình tứ và không rời đối phương nửa bước đúng kiểu 2 người đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc.

Trương Nhã Khâm - Hứa Hoành Vũ vừa xuất hiện đầy tình cảm tại sân bay mới đây. Trước ống kính, cặp đôi nắm chặt tay nhau, không nỡ rời đối phương nửa bước. Ảnh: Weibo

Đáng chú ý, khoảnh khắc Trương Nhã Khâm lộ bụng lùm lùm đã gây bàn tán lớn trên khắp các diễn đàn trực tuyến xứ Trung. Ảnh: Weibo

Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi chú cháu Cbiz đã bí mật kết hôn với nhau. Ảnh: Sohu

Những tưởng sẽ nhận được những lời chúc phúc nồng nhiệt từ khán giả, ai dè cặp đôi chú cháu lại vấp phải làn sóng công kích mạnh mẽ. Đặc biệt, rất đông người hâm mộ của nữ diễn viên Trương Nhã Khâm đã đồng loạt “thoát fan” vì cho rằng cô không còn giữ được sơ tâm và đang bỏ bê sự nghiệp sau khi đắm chìm vào tình yêu. Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 lượng lớn fan lâu năm vừa bất ngờ công khai rời bỏ mỹ nhân họ Trương, họ cũng tuyên bố ngừng đăng bài trong siêu thoại nữ diễn viên này, đồng thời hủy bỏ các bảng đèn cổ vũ cô.

Trong khi đó, 1 bộ phận fan tiếp tục đồng hành với Trương Nhã Khâm lại đang hoang mang không rõ định hướng công việc trong tương lai của nữ diễn viên 9X. Trên lý thuyết, đạo diễn Hứa Hoành Vũ có thể giúp nữ nghệ sĩ sinh năm 1996 tìm được tài nguyên, kịch bản mới trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt. Thế nhưng trên thực tế, suốt 8 tháng qua, sự nghiệp Trương Nhã Khâm đã bị đình trệ, làm lãng phí đi khoảng thời gian vàng son vô cùng quý giá trong sự nghiệp diễn xuất.

Mối quan hệ của Trương Nhã Khâm - Hứa Hoành Vũ không được nhiều khán giả ủng hộ. Ảnh: Weibo

Trương Nhã Khâm - Hứa Hoành Vũ quen biết nhau khi hợp tác trong bộ phim Minh Nhật Lạc Viên cách đây đúng 1 năm. Khi ấy, Hứa Hoành Vũ đảm nhận vai trò giám chế còn mỹ nhân họ Trương tham gia dự án với tư cách diễn viên. Tới tháng 2/2026, Minh Nhật Lạc Viên đóng máy, trên mạng bắt đầu râm ran tin đồn 2 ngôi sao nảy sinh tình cảm sau màn hợp tác ở bộ phim này. Đúng 1 tháng sau, paparazzi chụp lại được hình ảnh Trương Nhã Khâm cất công lặn lội đến tận phim trường ở Sơn Đông (Trung Quốc) để thăm nom đạo diễn họ Hứa.

Cách đây 3 tháng, cặp đôi chú cháu được phát hiện qua đêm tại khách sạn, còn công khai nắm tay thân mật trên đường phố. Khi ấy, Trương Nhã Khâm đến khách sạn nơi Hứa Hoành Vũ lưu trú. Đạo diễn họ Hứa sau khi tan làm cũng đã tức tốc quay về khách sạn nói trên để gặp người thương. Sáng hôm sau, 2 người họ sóng đôi ra ngoài đi dạo, đan chặt tay tình tứ, vừa đi vừa cười nói đùa giỡn với nhau trong bầu không khí hạnh phúc. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1996 còn làm nũng với nam đạo diễn đáng tuổi chú và không ngại ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Cặp đôi lộ nhiều khoảnh khắc tình tứ, thân mật ở nơi công cộng trong vài tháng trở lại đây. Ảnh: Weibo

Trương Nhã Khâm sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim cổ trang Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Quốc Sắc Phương Hoa, Cổ Tương Tư Khúc, Thiên Cổ Quyết Trần,...

Trong khi đó, Hứa Hoành Vũ sinh năm 1982, là đạo diễn gây được tiếng vang lớn với nhiều dự án chuyển thể đáng chú ý, tiêu biểu như Thế Giới Dị Nhân hay Thích Anh.



