Cặp đôi đẹp nhất showbiz lộ clip vào khách sạn hẹn hò còn sống chung quấn quýt, ai dè chia tay bất thình lình

Chuyện tình của Dương Dương - Vương Sở Nhiên từ lâu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và công chúng. Cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” sở hữu visual xuất chúng, được đánh giá là đẹp nhất làng giải trí Cbiz. Trước đây, 2 ngôi sao từng lộ ra hàng loạt bằng chứng yêu đương hết mình từ hẹn hò tận 3 ngày trong khách sạn cho tới sống chung hạnh phúc. Không ít khán giả hy vọng cặp đôi sở hữu nhan sắc đỉnh cao này sẽ có cái kết đẹp và viên mãn.

Thế nhưng tới sáng 29/4, tờ Sohu khiến công chúng choáng váng khi đưa tin Dương Dương - Vương Sở Nhiên đã chia tay được 1 năm rồi mà không ai hay biết. Sau khi “đường ai nấy đi”, cả 2 diễn viên đều bận rộn với công việc riêng và hoàn toàn không còn bất kỳ liên hệ nào với nhau nữa. Thông tin này khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối bởi chẳng ai ngờ Dương Dương - Vương Sở Nhiên từng yêu đương hết mình lại kết thúc mối tình của mình 1 cách bất thình lình và đầy lãng xẹt như vậy.

Trước đó, trên mạng từng rộ lên tin đồn Dương Dương - Vương Sở Nhiên chia tay chóng vánh, nhưng khi đó chẳng ai tin 1 cặp đôi yêu nhau say đắm như họ lại tan vỡ nhanh chóng. Theo tin đồn vào thời điểm đó, nguyên nhân khiến cặp sao “đường ai nấy đi” xuất phát từ tính cách “cả thèm chóng chán” của đàng trai. Dương Dương được cho là rất dễ phải lòng bạn diễn khác giới có tương tác thân mật với anh trong lúc đóng phim. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn qua lại ngoài đời, tài tử này sẽ dần cảm thấy chán, rồi chủ động đòi chấm dứt mối quan hệ để tìm kiếm đối tượng mới. Và Vương Sở Nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng công chúng khi ấy không mấy tin vào thông tin này nên nghi vấn Dương Dương - Vương Sở Nhiên tan vỡ cũng nhanh chóng chìm xuống. Và tới nay, truyền thông xứ Trung mới rầm rộ công bố chuyện cặp đôi đình đám thật sự đã chia tay và cho nhau lối đi riêng.

Dương Dương - Vương Sở Nhiên từng là cặp đôi “phim giả tình thật” cực hot của làng giải trí Cbiz. 2 ngôi sao nảy sinh tình cảm dành cho nhau sau màn hợp tác ăn ý ở bộ phim ăn khách 1 thời Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cách đây 3 năm.

2 diễn viên từng bị fan cứng tung loạt ảnh thân mật tại khu trượt tuyết. Dù Dương Dương - Vương Sở Nhiên mặc đồ kín bưng nhưng fan vẫn soi ra họ chính là 2 nhân vật chính trong ảnh. Lần khác, 1 netizen khẳng định đã nhìn thấy cặp đôi đi du lịch cùng bạn bè ở Maldives vào Lễ tình nhân. Cặp đôi 9X còn “khóa môi” nồng cháy ngay bên bờ biển trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc. Chưa hết, Dương Dương - Vương Sở Nhiên từng leo thẳng top tìm kiếm Weibo vì lộ hẳn clip hẹn hò 3 ngày bên nhau trong khách sạn.

Tới tháng 8/2023, cặp đôi thậm chí còn lộ bằng chứng chung sống với nhau. Khi đó, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi cùng ra vào 1 khu biệt thự cho thuê.

Tuy nhiên, bất chấp việc bị tung ra loạt bằng chứng hẹn hò, Dương Dương - Vương Sở Nhiên vẫn chưa 1 lần lên tiếng phản hồi về chuyện tình cảm. Công chúng cho rằng 2 ngôi sao đình đám chọn cách yêu đương lặng lẽ trong bí mật. Và tới nay, mối tình của họ đã chính thức khép lại và chỉ còn là câu chuyện quá khứ.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi”, “bản sao Lưu Diệc Phi” hay “thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới” vì có vẻ ngoài na ná tiểu hoa đán 85 đình đám. Không chỉ ngoại hình đẹp, cô còn có diễn xuất ổn định, giàu cảm xúc và tự nhiên nhất lứa tiểu hoa đán 95. Vương Sở Nhiên được biết đến qua các phim như Nghe Nói Em Thích Tôi, Khánh Dư Niên 2, Thanh Bình Nhạc, Ngọc Cốt Dao, Yến Vân Đài, Liễu Chu Ký...

Dương Dương sinh năm 1991, từng được xếp trong nhóm “tứ đại lưu lượng” (4 nghệ sĩ trẻ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc) cùng Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong và Lộc Hàm. Anh được biết đến qua các phim như Đạo Mộ Bút Ký, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Vũ Động Càn Khôn, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh,...

Vương Sở Nhiên được xem là “bản sao của Lưu Diệc Phi” vì sở hữu đường nét gương mặt na ná đàn chị 8X. Ảnh: Sohu