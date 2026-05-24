Cặp đôi chồng Việt - vợ Nga khiến 2 triệu người có cùng 1 thắc mắc: “Anh làm sao cưới được cô ấy?”

Trên TikTok những ngày gần đây, hơn 2 triệu người xem clip một cặp đôi chồng Việt vợ Tây và dành nhiều lời khen ngợi vì cả hai quá đẹp đôi. Không ít người phải xuýt xoa vì nhan sắc của người vợ hệt như siêu mẫu, từ visual đến body đều đỉnh.

Điều này khiến netizen phải để lại bình luận thắc mắc: “Sao anh cưa được bạn vợ vậy, bạn ấy xinh quá!”. Song, người chồng chỉ trả lời ngắn gọn khiến cộng đồng mạng càng thêm tò mò: “Nhờ bún chả và bia Hà Nội”.

Liên hệ với nhân vật chính trong đoạn clip, Kiều Phạm Sơn cho biết anh sinh năm 1993, người Việt Nam nhưng có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Ukraine. Còn vợ anh là Elen (SN 1997), đến từ Nga nhưng có 3 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam với công việc người mẫu ảnh.

Chia sẻ về cơ duyên quen nhau, Sơn cho hay: “Năm 2018, mình có dịp về Việt Nam chơi 1 tháng và vô tình lướt thấy Instagram của Elen. Mình ấn tượng với hình ảnh một cô gái Nga xinh xắn, dễ thương. Vì cũng biết tiếng Nga nên mình đã thử nhắn tin làm quen cô ấy.

Mình không hy vọng Elen sẽ trả lời vì công việc của cô ấy là mẫu ảnh, nhìn thật sự sang chảnh. Nhưng khoảng 3 tuần sau, trước khi mình chuẩn bị quay lại Ukraine để làm việc thì nhận được tin nhắn trả lời từ cô ấy” .

Kiều Phạm Sơn và Elen quen nhau khi đàng trai chủ động nhắn tin làm quen trên Instagram

Sau vài ngày nhắn tin, Sơn dần cảm nhận được sự đáng yêu, năng động và gần gũi của Elen. Anh chủ động hẹn gặp để cả hai trò chuyện thêm về cuộc sống, công việc và những điều thường ngày.

“Quán ăn đầu tiên chúng mình tới là bún chả. Ấn tượng bên ngoài của mình với Elen là cô ấy không chảnh như mình nghĩ, ngược lại còn rất giản dị. Cô ấy đến buổi hẹn đầu tiên với một chú chó nhỏ - người bạn đồng hành đã cùng cô ấy đi du lịch khắp nơi. Ở bên Nga, mọi người quan niệm ai yêu động vật đều là người tốt bụng, dễ thương và rất trùng hợp mình cũng rất thích và yêu động vật như con cái” , Sơn chia sẻ.

Cũng chính bởi nhiều điểm chung trong tính cách, lối sống nên từ chuyện chưa nghĩ đến yêu đương, Sơn bỗng cảm thấy đây chính là người con gái mà mình muốn cưới làm vợ.

Vì trùng với thời điểm Sơn phải quay lại Ukraine làm việc nên anh quyết định, đổi vé máy bay, ở lại Việt Nam thêm một tháng để có thêm thời gian bên cạnh Elen. “Mình nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời, vì nếu bỏ lỡ mình sẽ không trở thành một phiên bản mạnh mẽ và trưởng thành như hiện tại” , Sơn nói.

Ngược lại, Elen cũng dành rất nhiều tình cảm cho Sơn. Khi anh quay về Ukraine và ngỏ lời muốn Elen sang cùng, cô cũng đã quyết định nghỉ việc ở Việt Nam, mua vé máy bay 1 chiều sang Ukraine.

“Tình yêu của chúng mình trải qua rất đơn giản vì ở bên cô ấy, mình cảm thấy được sống đúng là bản thân, không phải thể hiện điều gì. Elen mang đến cho mình sự bình yên, sau tất cả những áp lực công việc và cuộc sống” , Sơn bày tỏ.

Dẫu vậy, cuộc tình nào cũng sẽ gặp những khó khăn, thử thách riêng. Sau khoảng 6 tháng hẹn hò, cặp đôi lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên ban đầu, bố mẹ Sơn không đồng ý vì sợ khác biệt về văn hóa, lối sống giữa 2 người.

Kiều Phạm Sơn chia sẻ: “Người đầu tiên trong gia đình mà mình đưa Elen đi ra mắt là bà của mình. Sau đó, bà mới kể cho bố mẹ rằng mình đang yêu một cô gái nước ngoài và bố mẹ ngăn cản điều này. Thế nhưng khi mình nói nhất định sẽ cưới Elen cũng như có một thời gian cô ấy sống chung cùng gia đình, bố mẹ đã thay đổi suy nghĩ. Bố mẹ nhận thấy rõ mình trưởng thành hơn, chín chắn và thay đổi nhiều so với trước nên bố mẹ hoàn toàn đồng ý. Và giờ thì rất yêu quý, cưng con dâu” .

Anh cũng bày tỏ rằng vợ mình là người lễ phép, chăm chỉ, tốt bụng và đặc biệt rất yêu Việt Nam nên không tạo cảm giác xa cách với gia đình chồng. Song đương nhiên ban đầu, hai vợ chồng không tránh được những bất đồng trong quan điểm. Thế nhưng, Sơn hiểu rằng bản thân không nhất thiết phải “hơn thua” với vợ nên anh sẽ là người chủ động nhún nhường và chiều theo ý vợ.

Đến nay, sau 8 năm bên nhau, Sơn cho rằng điều quan trọng nhất giúp cuộc hôn nhân của họ bền vững là việc luôn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Cả hai đều thấu hiểu và tôn trọng đối phương, luôn lắng nghe và chia sẻ thẳng thắn với nhau trong mọi quyết định.

Đến hiện tại cặp đôi đã có khoảng 8 năm bên nhau

Phạm Sơn cho hay: “Mình là người tiêu tiền khá hoang phí còn vợ thì rất tiết kiệm. Nên mỗi lần mình mua quần áo cho vợ, đều phải thuyết phục cô ấy mới đồng ý. Tuy nhiên mình cũng đồng tình với vợ rằng sống tiết kiệm cũng là một cách hay nên mọi kế hoạch chi tiêu trong gia đình đều do vợ mình quyết định”.

“Vợ mình là người quyết định sẽ về Việt Nam sinh sống vì thích văn hoá và đồ ăn Việt Nam. Hiện tại, sau một thời gian dài sống ở Hà Nội, chúng mình đang có dự định chuyển vào Đà Nẵng vì Elen thích một cuộc sống ở gần biển” , Sơn nói thêm.

Về kế hoạch sinh con, Sơn cho hay cả hai vẫn mong muốn bản thân có thêm đủ kiến thức và trải nghiệm, tạo một không gian sống tốt nhất mới nghĩ đến việc có thành viên mới. Anh chàng cho rằng ngoài vật chất, cũng cần phải chuẩn bị một cách chỉn chu nhất trong cách dạy con. Bởi lẽ, Sơn quan niệm không chỉ dạy con bằng lời nói mà phải cả từ hành động mà hai bố mẹ thể hiện trong cuộc sống thường ngày.

