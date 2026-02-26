Cặp chị - em Vbiz bí mật hẹn hò nhưng cả nước ai cũng biết, gia đình làm lộ chuyện đãi cưới 2000 khách?

Nếu nói về một cặp đôi Vbiz "không công khai mà ai cũng biết", chắc chắn nhiều người sẽ gọi tên Tăng Duy Tân và Bích Phương. Suốt thời gian qua, hình ảnh chung đôi của cả hai đã không ít lần khiến cõi mạng dậy sóng, nhưng để một lời chính thức thừa nhận là gì của nhau thì chính chủ dường như chờ đợi thời điểm nào đó. Dù vậy, netizen đã mặc định Tăng Duy Tân và Bích Phương là của nhau, thậm chí còn hóng chờ ngày cả hai về chung một nhà.

Sự háo hức đó càng tăng cao khi mới đây, một động thái từ bố của Bích Phương liên quan đến chuyện cưới hỏi khiến hội fan phấn khích. Cụ thể, bố của nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh con gái về quê đón Tết, kèm dòng trạng thái ẩn ý chuyện con gái vẫn chưa tính chuyện cả đời: "Xuân này vẫn giống những xuân qua, em chỉ muốn sống với mẹ cha".

Nhiều người quen của gia đình đã để lại lời nhắn hỏi han về "chàng rể", thậm chí có bình luận hài hước: "Cứ phải 200 mâm bác nhé". Điều đáng nói là bố Bích Phương không hề né tránh mà còn thả tim và tương tác lại khá hào hứng.

Bố Bích Phương tương tác hài hước chuyện làm 200 mâm đãi khách. Ảnh: FBNV

Gia đình Bích Phương cũng đang mong chờ ngày trọng đại của con gái. Ảnh: FBNV

Nhiều ý kiến cho rằng nếu gia đình đã thoải mái nhắc đến chuyện cưới hỏi như vậy, có lẽ ngày Tăng Duy Tân và Bích Phương chính thức công khai chỉ còn là vấn đề thời gian. Hồi tháng 8/2025, mạng xã hội lan truyền hình ảnh "tóm dính" Tăng Duy Tân và Bích Phương du lịch cùng nhau.

Đáng chú ý hơn, nhiều người còn phát hiện chuyến đi này không chỉ có Tăng Duy Tân và Bích Phương mà còn có sự góp mặt của gia đình nữa ca sĩ. Trong ảnh, Tăng Duy Tân còn ngồi cùng phía với mẹ Bích Phương, phần nào chứng minh mối quan hệ giữa "chàng rể tương lai" và nhà gái cũng rất gắn bó, gần gũi.

Không những vậy, khi thông tin Tăng Duy Tân và Bích Phương hẹn hò "nổ" ra, netizen còn "đào" lại đoạn clip nam ca sĩ lái xe mô tô hồi tháng 4/2023. Và trùng hợp thay, trên trang cá nhân của bố Bích Phương, ông cũng từng check-in với chiếc mô tô có kiểu dáng tương tự. Bên dưới bài đăng của bố Bích Phương, khi có người quen hỏi có phải xe của con rể không thì ông trả lời "hỏi khó, bỏ qua".

Tăng Duy Tân trong lần bị tóm dính du lịch cùng Bích Phương, trong ảnh có cả gia đình nữ ca sĩ. Ảnh: MXH

Nhiều chi tiết cho thấy mối quan hệ giữa Tăng Duy Tân và gia đình Bích Phương khá tốt. Ảnh: MXH

Không chỉ Tăng Duy Tân, các "bà mối online" đã soi ra được Bích Phương đã sớm về ra mắt gia đình bạn trai. Nguồn cơn xuất phát từ một tấm ảnh giọng ca Bùa Yêu selfie thân thiết với 1 người phụ nữ. Càng đáng bàn, người phụ nữ trong bức ảnh với Bích Phương chính là người thân trong gia đình của Tăng Duy Tân. Sự thoải mái, gần gũi trong cách tạo dáng của Bích Phương phần nào nói lên mối quan hệ thân thiết của cô với gia đình đàng trai.

Bích Phương cũng đã ra mắt gia đình Tăng Duy Tân. Ảnh: MXH

Có thể thấy, không phủ nhận, không công khai, cặp đôi chọn cách song hành lặng lẽ. Trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân cũng chẳng ngần ngại khi chỉ follow duy nhất Bích Phương. Trong mắt netizen, đó là động thái "cho cả thế giới biết mình đang yêu" đầy chủ động của nam ca sĩ.

Trái ngược với bạn trai, Bích Phương lại giữ thái độ khá thẹn thùng. Trong mọi lần được đồng nghiệp hoặc khán giả nhắc đến Tăng Duy Tân, cô thường chỉ cười ngượng, né tránh hoặc im lặng. Động thái công khai rõ ràng nhất mà nữ ca sĩ từng dành cho "nửa kia" có lẽ là thả tim ảnh của Tăng Duy Tân và đưa anh ra mắt hội bạn thân trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Tuy nhiên, tuyệt nhiên chưa lần nào Bích Phương chính miệng xác nhận mối quan hệ.

Trong một buổi giao lưu, khi một fan hỏi khéo về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ nở nụ cười ngại ngùng và thú nhận rằng bản thân vẫn còn xấu hổ, cần thêm thời gian để vượt qua sự ngại ngùng này. "Chuyện gì cũng phải từ từ. Chị là người hay xấu hổ nên phải thông cảm cho chị", Bích Phương nói.