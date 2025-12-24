Cặp chị - em phim giờ vàng lộ clip hẹn hò 4 ngày liền, phản ứng sau đó mới đáng bàn

Giữa tháng 10, showbiz Trung Quốc chấn động với thông tin Mạnh Tử Nghĩa (1994) và Lý Quân Nhuệ (1996) hẹn hò. Cặp tình nhân hot nhất màn ảnh này đã bị paparazzi bắt gặp về chung 1 tòa nhà trong 4 ngày liên tiếp. Theo cánh săn ảnh, sau khi trợ lý rời đi, Lý Quân Nhuệ luôn từ tầng 8 lên tầng 12 để ngủ qua đêm tại phòng của Mạnh Tử Nghĩa. Ngay lập tức, cặp đôi Cửu Trọng Tử đồng loạt lên tiếng bác bỏ tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, tờ 163 đã phỏng vấn riêng 1 người bạn thân thiết với Mạnh Tử Nghĩa trong showbiz, nguồn tin khẳng định "mỹ nữ được đàn ông khao khát nhất năm 2025" đang hẹn hò Lý Quân Nhuệ. Tuy nhiên, cặp sao không muốn công khai vì sợ mất fan. Vụ việc bị cánh săn ảnh tóm gọn bằng chứng hẹn hò khiến Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ càng dè dặt, cẩn thận hơn.

Đến chiều tối 21/12, dân tình xứ tỷ dân có 1 phen nháo nhào khi chứng kiến Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tay trong tay xuất hiện trên thảm đỏ siêu sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng. Dù không có những cử chỉ tình cảm, song ai tinh mắt đều nhận ra sự ăn ý ngầm của cặp sao hot nhất hiện nay. Theo đó, trong lúc đi thảm đỏ, Mạnh Tử Nghĩa đã đột ngột dừng lại vì chiếc váy trắng bồng bềnh của cô bị cuốn vào nhau. Mạnh Tử Nghĩa chẳng cần nói 1 lời, Lý Quân Nhuệ đã hiểu ý, tự động cúi người chỉnh váy cho nữ diễn viên dễ đi hơn. Sau khi phỏng vấn kết thúc, sao nam này cũng chờ Mạnh Tử Nghĩa tới chỗ mình để khoác tay anh rời đi. Với việc cặp nghệ sĩ thoải mái lộ diện cùng nhau, thậm chí dính như keo không rời nhau nửa bước trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng, netizen không khỏi nghi vấn Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đang ngầm công khai mối quan hệ "phim giả tình thật" của họ.

Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ không rời nhau nửa bước trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng (Nguồn: Weibo)

Đây là lần đầu tiên cặp sao xuất hiện bên nhau kể từ khi bị paparazzi tung clip hẹn hò. Ảnh: Weibo.

Lý Quân Nhuệ ân cần chăm sóc, ánh mắt luôn hướng về Mạnh Tử Nghĩa khi sánh đôi bên nhau. Ảnh: Weibo.

Sau khi tác phẩm Cửu Trọng Tử gây sốt màn ảnh vào năm 2024, cư dân mạng soi ra loạt tương tác ngọt ngào của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ trên phim trường. Trong quá trình đóng phim, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa rất hòa hợp. Nam diễn viên ít kinh nghiệm diễn xuất hơn, thậm chí không biết diễn cảnh hôn nên được Mạnh Tử Nghĩa hướng dẫn nhiệt tình. Bên cạnh đó, Lý Quân Nhuệ dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho người đẹp.

Tại hậu trường phim, cả 2 thường xuyên trò chuyện, trêu đùa nhau. Không những vậy, trong các buổi quảng bá, họ sẵn sàng diễn lại cảnh thân mật hoặc làm theo yêu cầu của khán giả. Trong một show hai diễn viên tham gia, Mạnh Tử Nghĩa bất ngờ tỏ tình "Chị thích em", khiến Lý Quân Nhuệ xấu hổ tới mức đỏ tai.

Tháng 11/2024, Lý Quân Nhuệ bị phát hiện đi chung xe với Mạnh Tử Nghĩa khi đến ghi hình chương trình Hi6. Mới đây, cả hai còn tham gia show Keep Running, trong suốt quá trình ghi hình, Lý Quân Nhuệ luôn săn sóc Mạnh Tử Nghĩa. Trong đó, nam diễn viên khi biết ghế của Mạnh Tử Nghĩa không thể điều chỉnh được đã nhường chỗ của mình cho đàn chị. Lần khác, anh đưa cô túi sưởi, hay nhanh tay cầm chiếc khăn mà cô lỡ làm rơi. Trong show, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ luôn sánh đôi bên nhau. Nam diễn viên thường bật cười trước sự đáng yêu của đàn chị.

Cùng tham dự sự kiện lớn như Tinh Quang Đại Thưởng, Đêm hội Weibo hay triển lãm toàn cầu trang sức cao cấp BVLGARI Serpenti Infinito vào năm 2024, cặp sao cũng lên đồ đồng điệu với nhau, được nhận xét trông không khác "cô dâu chú rể". Cả 2 còn bị soi dùng ốp lưng điện thoại đôi.

Khi quay show, nam diễn viên chu đáo chăm sóc đàn chị. Ảnh: Sina.

Cả 2 dùng ốp lưng điện thoại đôi...

... mặc đồ theo phong cách "couple" khi xuất hiện bên nhau. Ảnh: Weibo.

Cặp đôi Cửu Trọng Tử được đánh giá là rất hợp nhau. Mạnh Tử Nghĩa có vóc dáng đẹp, cao 1,70 m, trong khi đó Lý Quân Nhuệ cao 1,82 m vóc dáng cân đối rắn chắc vì chơi thể thao lâu năm. Đáng nói, trong một show không có Lý Quân Nhuệ tham gia, khi được hỏi về mẫu người bạn trai lý tưởng, nữ diễn viên chia sẻ: "Cao hơn em khoảng 12 cm, hài hước hay cười", những điều kiện này hoàn toàn phù hợp với Lý Quân Nhuệ.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ được đánh giá đẹp đôi. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Weibo