Cặp Chị đẹp - Á hậu Vbiz vướng tin hẹn hò đồng giới chăm nhau cực âu yếm sau nghi vấn "toang"

Vào tháng 10/2023, người mẫu Hà Kino và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh vướng nghi vấn hẹn hò. Nguyên do vì ở Chung kết The New Mentor , Chị đẹp Hà Kino và Á hậu 9x có nhiều hành động tình cảm dành cho nhau. Thời gian qua, netizen còn soi ra hàng loạt hint yêu đương của cặp đôi này.

Mới đây, Hà Kino đã đăng tải story, để lộ khoảnh khắc được quan tâm chăm sóc từ một người giấu mặt. Người mẫu sinh năm 1992 cho hay: "Nay đi học có người tháo giày dùm tôi. Vì tôi đau lưng quá cúi không nổi. Cũng tạm được. Cảm ơn bạn nè".

Dù không để lộ rõ diện mạo nhưng cư dân mạng cho rằng người trong bức hình chính là Vũ Thúy Quỳnh. Nguyên do vì trong story trước đó, Hà Kino chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình với bạn bè có sự xuất hiện của Vũ Thúy Quỳnh. Người đẹp sinh năm 1998 mặc trang phục trắng, tóc búi, đi đôi giày thể thao màu trắng, có thiết kế họa tiết màu đen phía mặt bên trong thân giày, giống với người xuất hiện ở story của Hà Kino

Hà Kino đăng tải hình ảnh khoảnh khắc được một người giấu mặt quan tâm chăm sóc. Cư dân mạng liền cho rằng đó chính là Vũ Thúy Quỳnh

Người đẹp sinh năm 1998 bị soi đi đôi giày có thiết kế giống với người giấu mặt xuất hiện trong story của Hà Kino

Thời gian qua, cặp đôi liên tục bị thám tử mạng soi hint hẹn hò. Sau khi Vũ Thúy Quỳnh đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hà Kino cũng ra sức ủng hộ "tình tin đồn". Không chỉ đăng bài cổ vũ, Hà Kino còn có mặt từ sớm tại Đà Lạt để theo dõi Vũ Thúy Quỳnh thi Bán kết đến Chung kết. Thêm việc đón năm mới cùng nhau khiến netizen càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Vào hồi giữa tháng 12/2024, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino là khách mời trong đám cưới Khánh Vân. Ở buổi tiệc, cả hai cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết chụp hình chung với cô dâu chú rể. Nhưng gây chú ý chính là hành động Vũ Thúy Quỳnh lấy tay quàng cổ Hà Kino và đặt một nụ hôn lên má "tình tin đồn".

Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước cử chỉ công khai giữa cả hai, qua đó cho rằng ngày cặp đôi khẳng định mối quan hệ không còn lâu.

Trong suốt thời gian qua, Hà Kino và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh liên tục đồng hành cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ và bị soi cùng mặc đồ đôi, đi du lịch chung...

Cả hai cũng rất chăm chỉ công khai tương tác qua lại trên mạng xã hội

Tháng 4/2025, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Hà Kino sau đó đăng tải story bình luận của một netizen được cho là nhận xét về Vũ Thúy Quỳnh: "Ê vậy là bà VTQ (PV - Vũ Thúy Quỳnh) chắc phải chăm lo cho team lắm bà My mới khóc thương bà vậy". Cư dân mạng cho rằng động thái này của Hà Kino như bênh vực, cảm thông cho Vũ Thúy Quỳnh khi đảm nhận vai trò mentor tại chương trình Miss International Queen Vietnam 2025.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Thúy Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn trước thắc mắc của khán giả về Hà Kino. Cụ thể, Á quân 3 The new mentor cho biết: "Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là một người tôi yêu quý, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Hà rất quan tâm, lo lắng cho tôi, điều gì tôi cũng chia sẻ với Hà. Tôi muốn cảm ơn Hà vì đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi The New Mentor ".

Nói về việc được "đẩy thuyền" với một đồng nghiệp nữ, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ: "Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Chỉ cần mình có tình cảm và ở bên người đó mình thấy hạnh phúc thì đó là tình yêu. Dù tôi có tình cảm với một bạn nam, bạn nữ hay bisexual thì chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu rồi".