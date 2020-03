Cấp bách gỡ khó cho doanh nghiệp

Kích cầu cho du lịch ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan tăng cường truyền thông các chủ đề "Sống an toàn", "Việt Nam an toàn", khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Đây cũng là giải pháp mà nhiều doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh, thành ĐBSCL nêu ra tại hội nghị xây dựng kế hoạch truyền thông và kích cầu du lịch Phú Quốc tổ chức sáng 6-3 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam tại Phú Quốc tổ chức.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang - cho hay trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách đến Kiên Giang đạt 1,6 triệu, trong đó khách quốc tế đạt 1,149 triệu lượt, giảm 30% so với cùng kỳ. Tổng thiệt hại về kinh tế mà Kiên Giang ước tính trong tháng 2 từ du lịch là khoảng 1.039 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại Cần Thơ, 2 tháng đầu năm chỉ đón khoảng 1,13 triệu lượt khách, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu từ du lịch chỉ đạt khoảng 643 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre, An Giang cũng ghi nhận lượt khách du lịch trong 2 tháng đầu năm giảm từ 25%-35% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện nhiều DN cũng mong muốn nhà nước có chính sách hỗ trợ các DN, đồng hành cùng DN để vượt qua những khó khăn. Theo đại diện Trung tâm Phát triển Du lịch TP Cần Thơ, Cần Thơ cũng có chiến dịch riêng để ứng phó với tình hình dịch Covid-19, chú trọng an toàn cho du khách, định hướng xây dựng hệ thống và bản đồ điểm đến an toàn dành cho khách du lịch.

Còn đại diện Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Bến Tre cho rằng cần phải có liên minh hợp tác kích cầu du lịch và cần thiết mở rộng liên kết, quảng bá ở các vùng khác.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo khẳng định sẽ đồng hành cùng các DN để tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đẩy mạnh truyền thông "điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng", kết nối các hoạt động liên kết hợp tác, tạo ra sản phẩm kích cầu du lịch nhằm sớm giúp DN du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn.

H.Tuấn